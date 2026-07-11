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Közélet Választás 2026

DK-elnök: Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit

mfor.hu

A gyenge választási eredmény okait keresi a Demokratikus Koalíció. 

A Népszavának adott interjút Varju László, a Demokratikus Koalíció (DK) nemrég megválasztott elnöke. A beszélegetést a 24.hu szemlézte. 

A cikkből egyebek mellett az is kiderül, hogy összehúzza magát a Demokratikus Koalíció: a párt a napokban kiköltözik Teréz körúti irodájából. Az országgyűlési választás előtt a Demokratikus Koalíció 10 százalékos eredményt ígért, ehhez képest csupán bő 1 százalékot kapott. Ami a parlamentbe jutáshoz ugyan kevés, állami támogatás viszont jár érte a mostani ciklusban.

A kampányról Varju László úgy foglamazott:  „Nem volt minden rendben. Taktikai hibákat követtünk el. Sokan a szemünkre vetették, hogy miért hoztuk elő a határon túli szavazók kérdését. Ez nem volt szerencsés. Nem jól csináltuk, hogy miközben a Szőlő utca és a gyermekvédelem ügyében rengeteg mindent tettünk – parlamenti felszólalásoktól kezdve plakátkampányon át az oknyomozásig –, ennek a politikai hasznát más aratta le.”

„Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit, de az egészen biztos, hogy más lett a nyertese” – fogalmazott a politikus. 

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