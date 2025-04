DK: legyenek szja-mentesek a gyermeküket egyedül nevelő apák is

A Demokratikus Koalíció törvénymódosítást nyújtott be annak érdekében, hogy a személyi jövedelemadó (szja) alóli mentesség a kétgyermekes anyák mellett terjedjen ki azokra az édesapákra is, akik egyedül nevelik a gyermeküket – jelentette be a párt frakciószóvivője online sajtótájékoztatón szombaton.

Kálmán Olga közölte: most majd kiderül, hogy a Fidesznek a szavazatmaximálás vagy valóban a gyermekes családok életminőségének javítása a fontos. Ha az utóbbi, akkor arra kéri a kormánypártok országgyűlési képviselőit, hogy szavazzák meg a DK javaslatát. A politikus szerint a kormány ma sok esetben úgy tesz, mintha csak a legalább két gyermeket nevelő családok számítanának, ami igazságtalan, hiszen egyetlen gyermek sem érhet kevesebbet a másiknál.

Vagyis felelősséggel tartozunk minden gyermekért, akkor is ha, nincs testvérük – emelte ki. Ráadásul – folytatta – a személyijövedelemadó-kedvezmény jelenlegi rendszere pont azoknak juttat több pénzt, akik eleve többet keresnek. A kormány pedig ezzel is tovább növeli az amúgy is súlyos társadalmi különbségeket.

A gyermeküket egyedül nevelő édesapák is két „fronton” küzdenek: helyt kell állniuk a munkában és a gyermeknevelésben is. Az intézkedés annál is inkább időszerű, mert a 2022-es népszámlálás adatai szerint már 64 ezer családban az apa látja el a szülői feladatokat – sorolta Kálmán Olga.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, a DK baloldali pártként mindig is azt képviselte, hogy minden gyermek egyformán fontos. Vagyis egy baloldali kormány „nem válogatna gyermek és gyermek között”, hanem felelős, gondoskodó családpolitikát folytatna.

(MTI)