DK: vezessék be az adósságamnesztiát!

A DK azt szorgalmazza, a szolgáltatók, a bankok, a követeléskezelők, a végrehajtók kapjanak három hónapot, hogy előálljanak minden általuk feltételezett követeléssel, és azokat bizonyítsák is, az adósok pedig kapjanak megfelelő jogorvoslati lehetőséget a követelésekkel szemben – mondta.

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy vezessék be az adósságamnesztiát, három hónap után engedjék el azokat a tartozásokat, amelyekről nem értesítik a fogyasztót – közölte a párt frakcióvezető-helyettese online sajtótájékoztatón vasárnap.

