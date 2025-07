Döbbenetes mennyiségű pénz vándorolt a legNEResebb milliomosok zsebébe

Kapcsolódó cikk Félbemaradt a csornai uszoda, a leggazdagabb magyarok fejezik be Régi motorosok a csornai tanuszodánál.

A NER-vállalkozók természetesen nemcsak olyan közbeszerzéseken indultak, amelyekben uniós pénz volt, hanem tisztán hazai finanszírozású tendereken is. Az elemzés szerint a hazai forrású kleptokratikus veszteség nagyjából duplája az uniós forrásokat ért veszteségnek.

Nehéz megmondani, hogy egy közbeszerzés esetében mekkora lehet a kleptokratikus felár, vagyis mennyivel drágább egy megrendelés annál, mint ha a tendert piaci körülmények között bonyolították volna le. A kutatók szerint arra lehet következtetni, hogy ez a fajta túlárazás akár a 40 százalékot is elérheti, de valószínűleg legalább 20 százalékos.

Szűkítette a megfigyelés körét az is, hogy csak az olyan közbeszerzéseket vették figyelembe, amelyeken egyetlen szereplő indult, tehát nem volt verseny, így magas korrupciós kockázatúnak tekinthetők.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!