Dobrev Klára 120 embert vitt le a Balatonra

„Ma a Balaton az nem tud mindenkié lenni. Balatonra lejönni egy családnak sok tízezer forintba telik, és a magyarok döntő többsége ezt egyszerűen nem engedheti meg magának” – mondta balatonlellei sajtótájékoztatóján Dobrev Klára. Beszélt arról, hogy 120 embernek biztosítottak lehetőséget arra, hogy eljöjjenek a Balatonra, köztük nevelőszülőknek, állami gondozott fiataloknak és nyugdíjasoknak, akiknek ez önerőből elérhetetlen lenne.

„Mi baloldaliak úgy gondoljuk, hogy a politika nem csak acsarkodásról, veszekedésről szól, hanem ténylegesen segítségről is. Arról, hogy megmutassuk, milyen világot képzelünk. Aki tisztességgel dolgozik, vagy ledolgozott egy életet, annak igenis jár egy hét felhőtlen szabadság. 2025 Európájában ennek minimumnak kéne lennie, és mégis nagyon sok magyar számára ez elérhetetlen” – fogalmazott DK elnöke.

A DK elnöke hangsúlyozta: 2026 után az Orbán-rendszer bukása után azért is kell a baloldal, hogy „a Balaton mindenkié legyen, ne csak a kiváltságosoké”. A párt ezért küzd azért, hogy minden településen legyen szabadstrand, és hogy az állam tisztességes bérekkel, nyugdíjakkal vagy támogatással biztosítsa a nyaralás lehetőségét. „Mi megtettük az első kicsi lépést, és 2026 után olyan kormány kell, ahol erős baloldali érdekképviselettel ezt is el fogjuk tudni érni” – zárta.