Dobrev Klára elmondta, szerinte mikor lesz kormányváltás

Csakis, ha bejut a parlamentbe a DK – mondta az elnök.

Ebben az országban akkor lesz kormányváltás és akkor lesz rendszerváltás, ha erős DK van a parlamentben – jelentette ki egy szombati, budapesti kampányrendezvényen a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Dobrev Klára beszédében úgy fogalmazott: a DK azért indul a választáson, mert „tele van a hócipőnk” Orbán Viktor rendszerével és az egyetlen mód a leváltására, ha a DK ott van az Országgyűlésben.

A DK-nak nemcsak Orbán Viktor személyével, nemcsak a NER „korrupciójával” van baja, hanem az egész rendszerrel – mutatott rá. Ma Magyarországon azok közül a pártok közül, akik elég bátrak, határozottak és gerincesek ahhoz, hogy elinduljanak Orbán Viktor rendszerével szemben, egyedül a Demokratikus Koalíciónak van rendszerváltó programja – tette hozzá.

Ha valaki azt mondja, hogy ezt a rendszert le lehet úgy bontani, hogy egyszerűen csak kicseréljük a fejét, az nem mond igazat, vagy ostoba – közölte az ellenzéki politikus. Amikor a DK arról beszél, hogy Orbán Viktor rendszerével szemben küzd, akkor egy olyan igazságosabb rendszerért küzd, ami csak akkor tud megvalósulni, ha nem lesz többé teljhatalma senkinek – érvelt a pártelnök.

Hamis, hazug félrevezető az az állítás, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter, hogy Fidesz vagy Tisza Párt, ez nem a rendszerváltásnak a mondata, ez a személycseréknek a mondata –fogalmazott. Az igazi kérdés az, hogy Orbán Viktor vagy demokrácia, Fidesz, vagy többpárti parlament – szögezte le az EP-képviselő.

Hangsúlyozta, hogy a DK egy pillanatra nem adta fel az elveit, mert „nincs olyan, hogy feladom az elveimet csak egy hétre, nincs olyan, hogy sutba dobom az értékrendemet csak egy hónapra, nincs olyan, hogy félrenézek, amikor lábbal tapossák vagy meggyalázzák azokat az eszméket, amiben hiszek”. Akinek fontosak azok az elvek és értékek, amiért küzdött, azokat a DK soha nem fogja cserben hagyni – határozta meg álláspontjukat.

A baloldaliaknak azt üzente, hogy DK továbbra is azért küzd, hogy legyenek erős szakszervezetek, hogy a „rabszolgatörvényt kidobjuk a kukába”, hogy visszavezessék a nyugdíjak svájci indexálását és a minimálbér adómentes legyen – emelte ki. A liberálisoknak pedig azt üzente, közösen hitték, hogy Magyarország jövőjét és biztonságát egy erős Európa garantálja és együtt küzdöttek, amikor azt látták, hogy a rendszer „lábbal tiporja” az LMBTQ-emberek jogait. Ehhez kapcsolódva leszögezte, hogy soha nem fognak egyetérteni Magyar Péter azon javaslatával, hogy szervezzenek népszavazást a Pride-ról, ugyanis „az emberi jog az jár”.

Dobrev Klára szerint egyedül a DK-nak van rendszerváltó programja
Lehet minket „bohócfejezni”, lehet minket „óellenzékizni”, mert az óellenzéki azt jelenti, hogy „soha a büdös életben nem kötöttünk kompromisszumot” a Fidesszel, nem kaptunk állásokat, támogatást, kinevezést a Fidesztől, soha nem alkudtunk meg a Fidesszel, úgyhogy szerintem inkább „ófideszesnek lenni ciki, mint óellenzékinek” – fogalmazott.

Másik témára áttérve azt mondta, hogy a Mi Hazánk bent lesz a parlamentben, és meg fogja szavazni, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, ezért minden egyes mi hazánkos képviselőt legalább egy, de inkább több DK-s képviselőnek kell ellensúlyoznia az Országgyűlésben.

Április 12-én nem a baloldalt és a DK-t kell leváltani, hanem Orbán Viktor rendszerét – osztotta meg véleményét Dobrev Klára. Biztosan vannak olyan kiábrándult fideszesek, akik örülnek annak, hogy megjelent Magyar Péter az ellenzék oldalán, hogy van aki felvesz egy bocskait egy politikai színpadon, aki Wass Albert idézeteket tesz ki a Facebookra és elzarándokol Erdélybe szavazatokért. Mivel az Orbán-rendszer lebontásához rájuk is szükség van, ezért „Isten hozta őket” az ellenzék oldalán – közölte. Azonban van sok százezer ember, aki nem tud Magyar Péterre és a Tisza Pártra szavazni. Nélkülük nem lesz kormányváltás, de ezeket a szavazókat csak a DK tudja megmozgatni, mert ha a Demokratikus Koalíció nem indul, akkor az ő jelentős részük otthon marad – mondta zárásként.

(MTI)

Meghökkentő fotót posztolt Orbán Viktor

Maffiafőnöknek, keresztapának ábrázolja magát.

EVP, Wéber Balázs, Németh András, Nyilas Gergely

Ez a botrány végleg betehet az Orbán-kormánynak? Ez Viszont Privát Extra

A héten robbant a hír, miszerint a magyar titkosszolgálat megpróbálhatta bedönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét. A kormány tagad és most is Ukrajnát okolja, ugyanakkor az ügy megpecsételheti a sorsát az április 12-i választásokon. Mindeközben dagad a botrány a Panyi Szabolcs újságíró által nyilvánosságra hozott Lavrov-Szijjártó beszélgetés kapcsán is, amely az orosz-magyar kapcsolatok mélységeibe enged betekintést. A kormány itt is kémkedést, valamint nyugati beavatkozást emleget.   

Ötmillió forint volt a cél, de már közel 220 millió gyűlt össze Szabó Bence támogatására

90 nap helyett még egynek sem kellett eltelnie.

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

A Hungaroring, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. és a Magyar Motorsport Szövetség a kedvezményezett.

Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

A kormányközeli intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Fidesz elnökének támogatotsága 42 százalékos, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Közel 1400 ingatlan került a Jövő Nemzedék Földje nevű entitáshoz.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból – Frissítve!

Állítólag NATO és EU tisztségviselők beszéltek a 2016-2017 óta tartó szállításokról az újságírónak. A külügyi tárca szerint nevetséges a vád. 

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Ez az első ismert sikeres csapás orosz hadihajó ellen a Balti-tengeren.

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Szerinte sosem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

