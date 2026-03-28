Dobrev Klára elmondta, szerinte mikor lesz kormányváltás

Ebben az országban akkor lesz kormányváltás és akkor lesz rendszerváltás, ha erős DK van a parlamentben – jelentette ki egy szombati, budapesti kampányrendezvényen a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Dobrev Klára beszédében úgy fogalmazott: a DK azért indul a választáson, mert „tele van a hócipőnk” Orbán Viktor rendszerével és az egyetlen mód a leváltására, ha a DK ott van az Országgyűlésben.

A DK-nak nemcsak Orbán Viktor személyével, nemcsak a NER „korrupciójával” van baja, hanem az egész rendszerrel – mutatott rá. Ma Magyarországon azok közül a pártok közül, akik elég bátrak, határozottak és gerincesek ahhoz, hogy elinduljanak Orbán Viktor rendszerével szemben, egyedül a Demokratikus Koalíciónak van rendszerváltó programja – tette hozzá.

Ha valaki azt mondja, hogy ezt a rendszert le lehet úgy bontani, hogy egyszerűen csak kicseréljük a fejét, az nem mond igazat, vagy ostoba – közölte az ellenzéki politikus. Amikor a DK arról beszél, hogy Orbán Viktor rendszerével szemben küzd, akkor egy olyan igazságosabb rendszerért küzd, ami csak akkor tud megvalósulni, ha nem lesz többé teljhatalma senkinek – érvelt a pártelnök.

Hamis, hazug félrevezető az az állítás, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter, hogy Fidesz vagy Tisza Párt, ez nem a rendszerváltásnak a mondata, ez a személycseréknek a mondata –fogalmazott. Az igazi kérdés az, hogy Orbán Viktor vagy demokrácia, Fidesz, vagy többpárti parlament – szögezte le az EP-képviselő.

Hangsúlyozta, hogy a DK egy pillanatra nem adta fel az elveit, mert „nincs olyan, hogy feladom az elveimet csak egy hétre, nincs olyan, hogy sutba dobom az értékrendemet csak egy hónapra, nincs olyan, hogy félrenézek, amikor lábbal tapossák vagy meggyalázzák azokat az eszméket, amiben hiszek”. Akinek fontosak azok az elvek és értékek, amiért küzdött, azokat a DK soha nem fogja cserben hagyni – határozta meg álláspontjukat.

A baloldaliaknak azt üzente, hogy DK továbbra is azért küzd, hogy legyenek erős szakszervezetek, hogy a „rabszolgatörvényt kidobjuk a kukába”, hogy visszavezessék a nyugdíjak svájci indexálását és a minimálbér adómentes legyen – emelte ki. A liberálisoknak pedig azt üzente, közösen hitték, hogy Magyarország jövőjét és biztonságát egy erős Európa garantálja és együtt küzdöttek, amikor azt látták, hogy a rendszer „lábbal tiporja” az LMBTQ-emberek jogait. Ehhez kapcsolódva leszögezte, hogy soha nem fognak egyetérteni Magyar Péter azon javaslatával, hogy szervezzenek népszavazást a Pride-ról, ugyanis „az emberi jog az jár”.

Dobrev Klára szerint egyedül a DK-nak van rendszerváltó programja

Lehet minket „bohócfejezni”, lehet minket „óellenzékizni”, mert az óellenzéki azt jelenti, hogy „soha a büdös életben nem kötöttünk kompromisszumot” a Fidesszel, nem kaptunk állásokat, támogatást, kinevezést a Fidesztől, soha nem alkudtunk meg a Fidesszel, úgyhogy szerintem inkább „ófideszesnek lenni ciki, mint óellenzékinek” – fogalmazott.

Másik témára áttérve azt mondta, hogy a Mi Hazánk bent lesz a parlamentben, és meg fogja szavazni, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, ezért minden egyes mi hazánkos képviselőt legalább egy, de inkább több DK-s képviselőnek kell ellensúlyoznia az Országgyűlésben.

Április 12-én nem a baloldalt és a DK-t kell leváltani, hanem Orbán Viktor rendszerét – osztotta meg véleményét Dobrev Klára. Biztosan vannak olyan kiábrándult fideszesek, akik örülnek annak, hogy megjelent Magyar Péter az ellenzék oldalán, hogy van aki felvesz egy bocskait egy politikai színpadon, aki Wass Albert idézeteket tesz ki a Facebookra és elzarándokol Erdélybe szavazatokért. Mivel az Orbán-rendszer lebontásához rájuk is szükség van, ezért „Isten hozta őket” az ellenzék oldalán – közölte. Azonban van sok százezer ember, aki nem tud Magyar Péterre és a Tisza Pártra szavazni. Nélkülük nem lesz kormányváltás, de ezeket a szavazókat csak a DK tudja megmozgatni, mert ha a Demokratikus Koalíció nem indul, akkor az ő jelentős részük otthon marad – mondta zárásként.

(MTI)