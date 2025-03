Dobrev Klára exkluzív: „Fájdalmas ez az ébredés”

Dobrev Klára korábban a Klasszis Klub Live vendége is volt, nézze vissza adásunkat >>>

Dobrev Klára az interjúban elmondta, hogy mit gondol hazánk helyzetéről a Donald Trump amerikai elnök hatalomba lépése után átalakuló világban. Szerinte egy erősebb európai együttműködésre lenne szükség, a védelem területén is. Elmondta mit gondol a sorozásról, az orosz energiahordozókról, és a külföldi befolyásról, a társadalmi elégedetlenség feloldási lehetőségeiről. Nézze meg videónkat!

