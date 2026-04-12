Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

Kövesse velünk élőben, percről percre a választási eredményeket vasárnap 19 órától!

Dobrev Klára is leszavazott, majd elmondta, miben bízik

A DK elnöke új, demokratikus, többpárti parlamentet szeretne.

Az az X, amit ma az emberek behúznak a szavazólapon, az több évre eldönti Magyarország sorsát. Nem egy hétre szól, nem egy hónapra szól, több évre szól – jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke vasárnap, miután leadta szavazatát az országgyűlési választáson.

Dobrev Klára a sajtónak nyilatkozva azt mondta, tele van várakozással és izgalommal. „Nagyon-nagyon készülök arra, hogy ma este hatalmas nagy utcabálok lesznek szerte az országban, ünnepelve az Orbán-rendszer bukását” – fogalmazott, hozzátette, abban reménykedik, hogy az elmúlt hónapok, az elmúlt hetek megfeszített munkája azt is megmutatta mindenkinek: a rendszer lebontása azt jelenti, hogy egy új, demokratikus, többpárti parlament jön létre, „mert ez az igazi rendszerváltás”.

Kiemelte, abban is nagyon bízik, hogy az emberek megértették, „Orbán rendszerének bukása az nem egy új egypártrendszer”, mert az egészet le kell bontani A-tól Z-ig.

Dobrev Klára szerint szükség van a baloldali és liberális szavazókra is
Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy hány mandátumra számít, helyette azt kérte, minden ilyen típusú becsléssel várják meg az estét.

Dobrev Klára leszögezte, hogy nem lesz kormányváltás, ha otthon maradnak azok a szavazók, akiknek éppen a baloldal, a DK jelenti a garanciát. Szükség van a jobboldali szavazókra is, de szükség van a baloldali és liberális szavazókra is – nyomatékosított.

Megkérdezték tőle, hogy mi lesz a következménye, ha a DK nem kerül be a parlamentbe, amire azt felelte, hogy ez az a nap, amikor maguk a szavazók mondják meg, hogy melyik pártban bíznak.

Az elmúlt hetekről beszélve úgy fogalmazott, ez egy soha nem látott mocskos kampány volt, illetve nagyon büszke azokra a DK-sokra, akik „ott voltak, végigcsinálták egyenes gerinccel, nem hajoltak meg, nem ijedtek meg”. Az a fajta karaktergyilkosság és mocskolódás, ami rázúdult néhány DK-s aktivistára és jelöltre, eddig megszokott dolog volt a Fidesztől, de „azt visszautasítom, és nagyon zavar, amikor ez megjelenik az ellenzék oldalán” – szögezte le. Nem lehet megtartani azt a stílust, ami a politikai ellenfelet, a versenytársat elpusztítandó ellenségként kezeli, mert sose leszünk egy szabad európai köztársaság – érvelt a pártelnök.

„Az a gyűlöletkultúra, amit a Fidesz valósított meg itt ebben az országban az elmúlt 15 évben” olyan végletekig radikalizálta a magyar politikai közbeszédet, ami szerintem már nem jó” – felelte a Hősök terén pénteken lezajlott nagykoncerttel kapcsolatos kérdésre válaszul. Hangsúlyozta, hogy tőle nagyon messze áll ez a kultúra. Hozzátette, ezért is mondja, hogy tanulják meg tisztelni az ellenfelet és a versenytársat.

Lázár János polgárháborúval riogat

Az építési és közlekedési miniszter szerint ezt okozhatja, ha veszít a Tisza Párt.

Kiderült, mikortól áramlanak majd a választási eredmények

Várhatóan este 8-tól közli az adatokat a Nemzeti Választási Iroda.

Trump kutatója szerint a Fidesznek kedvez a magas részvétel

A McLaughlin & Associates szerint azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, nagyobb a Fidesz tartaléka.

Hihetetlenül magas a részvételi arány már 11 órakor is

Közel 15 százalékponttal magasabb az arány, mint a legutóbbi országgyűlési választásokon.

Orbán Viktor is már leszavazott, utána elmondta, mikor mondana le

