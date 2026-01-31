Dobrev Klára még a választások előtt belenyúlna a szavazati jogokba

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke egy budapesti szállodában tartotta meg első évértékelő beszédét a párt elnökeként. A pártelnök úgy fogalmazott, hogy 2025 nehéz év volt, ami után döbbenten nézik, hogy számos elv és érték – „Európa, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia” – már csak a baloldaliaknak fontos, mintha sokan elfelejtették volna, hogy miért akarják az Orbán-rendszer végét.
Dobrev kitért arra is, hogy a legfontosabb ügyekben a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk együtt szavaznak az Európai Parlamentben, az erős Európa pedig már csak a DK-nak fontos. A pártelnök felsorolta azokat az ügyeket, amelyekben ma csak a baloldal áll az emberek pártján, és felidézte, hogyan segítettek bankok és multik által vegzált vagy megkárosított embereknek, valamint hogy hogyan juttattak kedvezményes árú élelmiszereket az ország több mint 50 pontjára.
A csak a DK által képviselt ügyek között Dobrev Klára kiemelte a határon túliak szavazati jogának ügyét. Dobrev arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillióan regisztráltak a határon túlról a 2026-os választásra, ez pedig kétszer annyi ember, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról.
Dobrev Klára arról beszélt, hogy amikor a határon túliak a Fideszre szavaznak, „akkor politikai felmentést adnak az elmúlt tizenhat év minden döntésére, minden mulasztására, minden bűnére és kudarcára – úgy, hogy annak sem kell viselniük a következményeit, ha semmi sem változik Magyarországon”.
Dobrev leszögezte, hogy a határon túliak szavazati joga egy káros és igazságtalan intézmény, ami elárulja a magyar adófizetőket, és megosztja a határon innen és határon túl élőket.
A pártelnök ezzel kapcsolatban elmondta, lenne egy javaslata a nemzetegyesítésre: „a nemzetegyesítő terv egyetlen pontból áll: Vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!” Dobrev hozzátette, hogy ha a Fidesznek, a Tiszának és a Mi Hazánknak valóban a nemzet egysége volna fontos, akkor ők is elvennék a határon túliak szavazati jogát. „De nem az a fontos nekik”.