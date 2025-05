Dobrev Klára miatt leváltották Eger fideszes képivelőnőjét

Eger polgármestere ezt követően a posztban azt közölte: „Határozottan elítéljük az ilyen jellegű megnyilvánulásokat, még akkor is, ha azok megosztás útján, nem saját szerzeményként kerülnek nyilvánosságra”. A történtek miatt elnézést kért mindenkitől, akit a megosztott tartalom bántott vagy sértett.

