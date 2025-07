Dobrev Klára: „Nyugodtan kezdjék meg az eljárást ellenem”

A politikus hozzátette: „Kiálltunk az LMBTQ-közösség mellett, és mindenki jogainak korlátozása ellen. Bűnrészes vagyok. Tettestárs. Mert részt vettem egy betiltott, mégis megtartott, történelmi méretű rendezvényen.” Arról is írt,hogy nem kell ismeretlen tettes ellen nyomozni, mert „itt van ő”. „Nyugodtan kezdjék meg az eljárást ellenem” – írta, és közölte, hogy nem kíván a mentelmi joga mögé bújni. Dobrev több fotót is közzétett Facebook-oldalán a rendezvényről.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke csütörtökön közleményben jelentette be, hogy feljelentette saját magát a rendőrségen a szombati Pride-on való részvétele miatt.

