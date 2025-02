Dobrev Klára: „Orbán a milliárdosok évértékelőjét tartotta meg”

Majd így folytatja: A putyinizálódó Magyarország egésze ezzel szemben pocsék évet zárt. Alacsonyabb a jövedelmünk, kevesebbet tudunk vásárolni, mint bárki más Európában. Inflációban viszont verhetetlenek vagyunk. Nagyívűnek szánt bejelentései, ahogy korábban, úgy most se fogják megváltoztatni a folyamatos lecsúszás trendjét. És ugye, ha nincs kenyér, akkor jön a cirkusz, ha más nem, akkor újabb ellenséggel kell leszámolni, újabb háború lesz. Jaj a megmaradt emberi méltóságnak, az emberi jogoknak. Kétes hírű, sőt háborús bűnös szövetségeseink kötelékében árulók lettünk Európában, a gyilkos orosz elnökhöz dörgölődzik a kormányfő. Az európai élet, az európai életszínvonal helyett az orosz hétköznapok rideg valóságát kínálja. Trump oldalán, az elmúlt hetven év legborzalmasabb történelmi-politikai-emberi gazemberségéhez asszisztálva, Orbán nem csak saját, hanem az egész ország becsületét viszi a vásárra. Orbán a történelem rossz oldalára állt. Nekünk marad a küzdelem. Nem egyszerűen Orbánnal szemben, hanem mindennel szemben, amit képvisel, amit ma személye jelképez. Ezzel és vele szemben a normalitás, a hétköznapok boldogulásának reményét, azaz a baloldal esélyét, ma a Demokratikus Koalíció hordozza Magyarországon."

„Ma nem Magyarország miniszterelnökének az évértékelőjét hallottuk. Hanem egy milliárdosét. Egy elégedett, jóllakott, gazdag emberét, akinek már a lánya, a veje, az apja és a szomszédja is multimilliárdos. Orbánnak jó éve volt. Magyarországnak rossz. Egymás után a sokadik. Orbán a milliárdosok évértékelőjét tartotta meg: a sajátját, a családjáét, a hozzá közelálló üzletemberkét. Ők nagyot szakítottak tavaly is” – írja Dobrev Klára Facebook-bejegyzésében.

