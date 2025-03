Dobrev Klára: Orbán az EU-ból való kilépésünket készítheti elő

A DK EP-képviselője végül megkongatta a vészharangokat: álláspontja szerint az ország EU-tagságának megszűnéséhez, és az orosz érdekszférába történő önkéntes betagozódásunkhoz soha nem voltunk még olyan közel, mint most. Dobrev szerint Magyarország egy történelmi tragédia küszöbén áll, „amit a magyar jobboldal készített elő”. A politikus bejelentette egyúttal, hogy a pártja mindent meg fog tenni az EU-ból való kilépésünk megakadályozásáért.

Ha ugyanis a kormány valóban ilyen tartalmú alaptörvénymódosítást akar elfogadni, akkor ki kell lépnie az Európa Tanácsból, hiszen az általunk is elfogadott Európai Emberi Jogi Egyezmény világosan kimondja, hogy állampolgárt nem lehet száműzni

