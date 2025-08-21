1p
Közélet DK Dobrev Klára

Dobrev Klára: Putyin menjen a pokolba, és vigye magával Orbán Viktort is!

mfor.hu

Kemény üzenet a DK elnökétől Munkács után.

Putyin menjen a pokolba az agressziójával együtt. És vigye magával Orbán Viktort is, ha a magyar miniszterelnök a munkácsi támadás után még mindig inkább az orosz diktátor vállát veregeti. Egy nappal augusztus 20-a után bombatámadás érte Munkácsot. A háború kirobbanása óta soha nem volt még ilyen közel a magyarokhoz az oroszok brutális agressziója. Egy nappal augusztus 20-a után derüljön ki végre, mit jelent valójában a jobboldalnak a nemzet. Hogy ez valódi összetartozás, vagy színtiszta szavazatvásárlás, amit fennkölt, ragacsos mázzal öntenek le, hogy jobban eladható legyen?! Az, hogy mi elítéljük az orosz agressziót, nem kérdés. Mert nincs az a politikai taktika, ami változtatna ezen. Ha Orbán nem teszi, akkor újra csak azt bizonyítja, hogy csak egy báb Putyin kezében és cinkos egy olyan bűnben, amit soha nem fog lemosni magáról.

- mondta Dobrev Klára a DK elnöke.

 

