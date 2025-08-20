Dobrev Klára szerint nincs ma mit ünnepelni

A DK politikusa a Facebook-on posztolt videójában azzal kezdte, tudja, hogy egy születésnapon elvárás, hogy kényszeredett mosollyal az arcunkon, szőnyeg alá söpörve a problémákat ünnepeljük.

„Hát én ma nem fogok. Mert hiába az államalapítás a legrégebbi közös ünnepünk, mondjuk ki őszintén, nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot. Mert mit hallunk majd ma tőle? Mézes-mázas szavakat a nemzeti összetartozásról, múltba révedő nosztalgiát, amelyben ott az elnyomás vagy a mindent leuraló hamis kereszténység. Én nem egy ilyen hazát akarok, nem egy ilyen hazát akarok ünnepelni”

– hangsúlyozta Dobrev Klára.

Dobrev Klára ma nem ünnepel

Fotó: Facebook/Dobrev Klára

Szerinte a miniszterelnöknek a nemzeti összetartozás csupán politikai üzlet, hogy szavazatokat vásároljon a határon túlról.

„Miközben minket, adófizetőket nevez kismagyaroknak. Mi vagyunk a másodrendű polgárok saját hazánkban. Nekem a haza az odafigyelés, az egymásért viselt felelősség. Hogy nem maradhat magára egyikünk sem, semmilyen élethelyzetben.”

Hozzátette: hiába szervezik meg „Európa legnagyobb és a magyar történelem legdrágább tűzijátékát”, neki nincs mit ünnepelnie.