Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Donald Trump is megnézhette a hatvanpusztai birtokot

mfor.hu

Az amerikai elnök egyik kedvenc lapja közölt anyagot a hatvanpusztai kastélyról.

„Orbán Viktor HATALMAS, két úszómedencével rendelkező birtoka felháborodást keltett a korrupciós vádak közepette”

- harsogja a New York Post videós riportjának címe, amelyben a hatvanpusztai birtokról készült felvételek mellett Orbán Viktor, pörgő eurókötegek és Hadházy Ákos fotója is megjelenik. 

A videóban megemlítik Orbán Viktor magyarázkodását, miszerint csupán fékész családi mezőgazdasági üzemről van szó, majd a narrátor azon viccelődik, hogy amennyiben a két medencében tényleg bárányokat fognak fürdetni, akkor 

„azok nagyon szerencsés bárányok”.

Az ügynek további pikantériát kölcsönöz a tény, hogy a New Yrok Post kifejezetten jobboldani, trumpista bulvárlapnak számít, maga az amerikai elnök nevezte korábban „kedvenc újságjának”.

(via Telex)

Csabai Károly, Litván Dániel, Wéber Balázs

Mintagazdaság vagy mini Versailles épül Hatvanpusztán? Ez Viszont Privát

Fapadosról ismét magángépre váltott a NER, amely a horvát tengerparton már a 2026-os választási győzelem tervén dolgozik. De mi van abban az osztogatáson kívül? Miért hirdet a 15 éve kormányzó Fidesz gigantikus országépítési programot? Mit láttunk Magyar Péter országjárásának révfülöpi állomásán? Miért nem lehet bemenni Hatvanpusztára, ha nincs ott mit titkolni? És miért alkalmaz kettős mércét a kormány a Barátság kőolajvezeték és Munkács bombázása ügyében?

Hatvanpusztába kiáltott szó?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a jelek szerint Hatvanpuszta lett az az érzékeny pont, amelynek megbolygatása katalizálta a Fidesznek a Tisza előretörése miatti frusztrációját. Csak remélni lehet, hogy az egyre durvábbá váló verbalitás lesz a maximum, s a Hadházy Ákossal szembeni tettlegesség csak elszigetelt eset marad. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Magyar Péter bejelentette adócsökkentési terveit

Magyar Péter bejelentette adócsökkentési terveit

A költségvetési- és adópolitikai munkacsoportunk kidolgozta a jelentős áfacsökkentés melletti javaslatainkat – írta a Tisza Párt vezetője pénteken Facebook oldalán.

Karácsony: Nemzetközi tervpályázat indul Rákosrendező megújítására

Karácsony Gergely: Nemzetközi tervpályázat indul Rákosrendező megújítására

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken bejelentette, hogy nemzetközi építészeti tervpályázatot írnak ki Rákosrendező átalakítására.

Furcsa öltözetben árulta el legnagyobb sikerét Szijjártó Péter

A Tranzit fesztiválon szólalt fel a külügyminiszter.

Korrupció miatt emeltek vádat egy volt miniszter biztos ellen

Korrupció miatt emeltek vádat egy volt miniszter biztos ellen

65 milliót keresett a vád szerint.

Van még Hadházy Ákos tarsolyában valami Hatvanpusztáról, de Magyar Péternek is üzent

Van még Hadházy Ákos tarsolyában valami Hatvanpusztáról, de Magyar Péternek is üzent

Meggyőzné a kétkedőket a képviselő.

Levelet kapott Magyar Péter – az előző ellenzéki vezetőtől

Márki-Zay Péter csak igazságot szeretne városának.

Mi változik szeptemberben?

Élesítik a kormány csodafegyverét – komoly változásokat hoz a szeptember

Véget ér a nyár, a szeptember nemcsak az iskolakezdést hozza, hanem számos más, rendkívül fontos változást is jelent az új hónap. Összegyűjtöttük, hogy mik ezek.

Szokatlanul durva hangnemet ütött meg Lázár János

A Tisza Párt ellendő adópolitikáját tűzte zászlajára a kormánypárt, sorra posztolnak képviselői és közszereplői. 

