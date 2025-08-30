Donald Trump is megnézhette a hatvanpusztai birtokot

„Orbán Viktor HATALMAS, két úszómedencével rendelkező birtoka felháborodást keltett a korrupciós vádak közepette”

- harsogja a New York Post videós riportjának címe, amelyben a hatvanpusztai birtokról készült felvételek mellett Orbán Viktor, pörgő eurókötegek és Hadházy Ákos fotója is megjelenik.

A videóban megemlítik Orbán Viktor magyarázkodását, miszerint csupán fékész családi mezőgazdasági üzemről van szó, majd a narrátor azon viccelődik, hogy amennyiben a két medencében tényleg bárányokat fognak fürdetni, akkor

„azok nagyon szerencsés bárányok”.

Az ügynek további pikantériát kölcsönöz a tény, hogy a New Yrok Post kifejezetten jobboldani, trumpista bulvárlapnak számít, maga az amerikai elnök nevezte korábban „kedvenc újságjának”.

(via Telex)