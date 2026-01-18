1p

Donald Trump meghívta Orbán Viktort a béketanácsba

mfor.hu

A Gázai béketanácsban kap majd valamilyen szerepet a magyar miniszterelnök. Szijjártó Péter békepártinak nevezte Donald Trumpot.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában, amelyet az MTI szemlézett.

Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.

Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump „békepárti tevékenységét” világszerte, a gázai békefolyamatban is ő jelenti a reményt, Magyarország pedig érdekelt abban, hogy a Közel-Keleten béke legyen, mert a térség biztonsági helyzete nagy befolyással van a közép-európai biztonsági helyzetre.

