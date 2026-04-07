2p
Közélet Donald Trump Egyesült Államok Irán Iráni válság

Donald Trump olyat mondott Iránnak, mint még soha

mfor.hu

Az ameirkai elnök azt találta mondani, hogy „ma éjjel egy egész civilizáció fog kihalni, és soha többé nem tér vissza”.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán tett közzé újabb fenyegetést Irán felé. A bejegyzést egy végső, kedd estére kitűzött határidő előtt publikálta, amely a Hormuzi-szoros megnyitására vonatkozik.

Ma éjjel egy egész civilizáció fog kihalni, és soha többé nem tér vissza. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg így lesz” – ezzel a bejegyzéssel fokozta a feszültséget Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán, egyértelműen Iránra utalva.

Trump egy végső, kedd estére (magyar idő szerint szerda hajnalra) kitűzött határidőt szabott Teheránnak a Hormuzi-szoros megnyitására és egy átfogó megállapodás elfogadására. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette: „talán valami forradalmian csodálatos dolog történhet – KI TUDJA?”

Trump kilátásba helyezte, hogy ha nem születik egyezség, az Egyesült Államok iráni hidakat és erőműveket támadhat meg.

Még mindig tud a durvánál is durvábbakat mondani
Fotó: Facebook/The White House

Hétfőn Teherán a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül elutasította az ideiglenes tűzszünetet, és a „háború tartós lezárását” követeli. Az Associated Press szerint nemzetközi tisztségviselők arra figyelmeztettek, hogy a civil infrastruktúra elleni szándékos támadások háborús bűncselekménynek minősülhetnek, amire Trump úgy reagált, hogy ettől „egyáltalán nem” tart.

Iránban eközben élőláncok szervezésére szólítottak fel az erőművek védelmében.

Trump korábban egy 48 órás ultimátummal  fenyegetőzött, kilátásba helyezve, hogy „a teljes pokol szabadul rájuk”, egy másik, húsvéti üzenetében pedig trágárabb stílusban követelte a szoros megnyitását. A feszültséget az is növelte, hogy a konfliktus során lelőttek egy amerikai vadászgépet, a személyzetet pedig egy kommandós egységnek kellett kimentenie ellenséges területről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG