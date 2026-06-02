Döntött a belügyminiszter: fejcsere a Katasztrófavédelem és a Büntetés-végrehajtás élén

A tárca közlése szerint Pósfai Gábor belügyminiszter június 2-i hatállyal felmentette vezetői beosztásából
- Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját,
- Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagyot, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát.
A tárcavezető egyúttal június 3-i hatállyal kinevezte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot, valamint megbízta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot.