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Közélet Rendőrség

Döntött a belügyminiszter: újabb fejcserék történtek

mfor.hu

Személyi változások.

A miniszterelnök, valamint a belügyminiszter döntései alapján több vezető felmentésére, kinevezésére, illetve vezetői megbízásának visszavonására került sor – derült ki a tárca közléséből.

Mint ahogy arról reggeli cikkünkben írtunk, a miniszterelnök július 1-jei hatállyal felmentette főigazgatói beosztásából Dr. Hatala Anna nemzetbiztonsági vezérőrnagyot, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját.

A közlésből kiderült, emellett a belügyminiszter az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Személyügyi Főigazgatóságának vezetése kapcsán az alábbi döntéseket hozta:

Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes vezetői kinevezését 2026. június 30-ai hatállyal visszavonta.

Dr. Horváth Ádám István r. ezredest az ORFK Személyügyi Főigazgatóság személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesének 2026. július 1-jei hatállyal kinevezte.

Pósfai Gábor 2026. július 2-ai hatállyal visszavonta Dr. Mógor Mária Judit tű. vezérőrnagy vezetői kinevezését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet főigazgató-helyettesi (hatósági) beosztásából.

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