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Közélet kamatstop Kriptodevizak - bitcoin és társai Vagyonadó

Döntött a kormány az uniós források felhasználásáról, órákon belül bejelenthetik a részleteket

mfor.hu

Hosszúra nyúlt a szerdai kormányülés, több területen is fontos döntéseket hoztak: 11 órakor kiderülhetnek a részletek a vagyonadóról, az óriásplakátok betiltásának szigorításáról és arról is, mire költik az uniós forrásokat.

Estébe nyúló ülést tartott szerdán a kormány, amelyen több területet érintő döntések is születtek – írja közösségi oldalán Magyar Péter.

A kabinet a vagyonadó-szabályozás első tervezetéről tárgyalt, illetve a kriptovaluták kriminalizálásának megszüntetését ígérte. Döntöttek a nemrég felszabadított uniós források felhasználásával kapcsolatban, és a babaváró támogatások, illetve a diákhitelek kamatstopjáról is. 

Az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltásának eredeti javaslatát szigorították.

A kórházi klímaberendezések javítására és karbantartására 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást különítenek el, emellett elrendelték a felkészülést a várható kánikulahelyzetre. 

A kormány délelőtt 11 órakor számol be részletesen a döntésekről, a tájékoztatót percről percre közvetítjük az Mfor oldalán.

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