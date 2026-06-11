Döntött a kormány az uniós források felhasználásáról, órákon belül bejelenthetik a részleteket

Estébe nyúló ülést tartott szerdán a kormány, amelyen több területet érintő döntések is születtek – írja közösségi oldalán Magyar Péter.

A kabinet a vagyonadó-szabályozás első tervezetéről tárgyalt, illetve a kriptovaluták kriminalizálásának megszüntetését ígérte. Döntöttek a nemrég felszabadított uniós források felhasználásával kapcsolatban, és a babaváró támogatások, illetve a diákhitelek kamatstopjáról is.

Az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltásának eredeti javaslatát szigorították.

A kórházi klímaberendezések javítására és karbantartására 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást különítenek el, emellett elrendelték a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.

A kormány délelőtt 11 órakor számol be részletesen a döntésekről, a tájékoztatót percről percre közvetítjük az Mfor oldalán.