Drágul a taxizás, bekamerázzák a Szabadság hidat is, jöhet a Duna fasor – megtudtuk, mire készül Budapest vezetése

Vámosi Ágoston
Brutálisan megnőtt az igény a hajléktalanok orvosi ellátására a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus szerint. Az Mfor kérdésére arról is beszélt, hogy miért nem akadályozhatják meg a hidakra telepített kamerák az öngyilkosságot, és azt is megtudtuk, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxizás díjai.

„Mínusz 47,1 milliárd forint volt a főváros folyószámlájának egyenlege május 20-án” – mondta a Városházán tartott csütörtöki háttérbeszélgetésén Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. 

A 2023-2025 közötti időszakra vonatkozóan továbbra is 175 milliárd forintot és ennek kamatait követelik a kormánytól, de a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos pereket felfüggesztették. Kiss nem tart további inkasszótól a következő időszakban.

Az országgyűlési választás után először május 29-én, pénteken ülésezik a Fővárosi Közgyűlés. A frakciók létszáma egyelőre nem teljes: a Podmaniczky Mozgalom pótolta a közlekedési miniszternek kinevezett Vitézy Dávidot, őt Hutiray Borbála váltja, a frakcióvezető pedig Gál József lesz.

A Tisza Pártnak és a Fidesz-KDNP-nek mindössze néhány órája maradt a pozíciót váltó képviselők pótlására: pénteken reggel 9 óráig kell megnevezniük, kik ülnek be a Fővárosi Közgyűlésbe.

Megszerveznék a hajléktalanok egészségügyi ellátását

„A jövő heti ülés több pontja is arról szól, hogyan lehet együtt gondolkodni az új kormányzattal” – mondta Kiss. A Pénzügyminisztérium már felvette velük a kapcsolatot, de a főigazgató csak annyit árult el, hogy Budapest pénzügyi helyzetéről érdeklődött a Kármán András vezette tárca. Összességében több budapesti és kevesebb országos ügyet vár az új kormánytól.

A kormányzattal vívott harc megszűnésével láthatóan több kapacitás jut a szociális ügyekre a Fővárosi Önkormányzatnál. Létrehoznának egy olyan, 30 férőhelyes átmeneti otthont családok számára, amely rövid távú, gyors elhelyezést biztosítana az akut lakhatási válságban lévő budapesti családoknak. Ide tartoznak például azok a nők, akiknek a lakhatás hiánya miatt nem engedik, hogy magukkal vigyék újszülött gyereküket a kórházakból, illetve a párkapcsolati erőszak áldozatai is. „30 férőhellyel nem oldjuk meg ezt a problémát, de ha ennek a programnak jók a tapasztalatai, akkor érdemes ezt kormányzati programmá bővíteni” – mondta a főigazgató.

Egyre több hajléktalan fordul orvoshoz – képünk illusztráció
Bővíthetik a hajléktalan emberek háziorvosi ellátását is, amire óriási szükség van – többek között a hajléktalanok korfájának idősödése miatt is.

2020-ban még 16 489 esetben láttak el hajléktalanokat a háziorvosok, 2025-re az esetszám 26 495-re növekedett.

„Brutálisan jelentős igény van erre, és azt tapasztaljuk, hogy nem csak Budapesten, hanem Pest megyében is. Pszichiátriai, bőrgyógyászati és neurológiai téren is igény van a többletkapacitásra, ehhez azonban kell a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) hozzájárulása” – mondta Kiss. Hozzátette: az önkormányzat heti 30 órás rendelési többletkapacitást kezdeményez. 

Jövő pénteken tárgyalja a Közgyűlés a fiatalok mentális egészségének támogatására létrehozott szakmai programot is. Az ingyenes pszichológiai szolgáltatás mellett telefonos és online rendszert is felépítenének a Kék Vonal segítségével. Emellett közösségi tereket is létrehoznának, ahol szakemberekkel is fel lehet venni a kapcsolatot.

Döntenek arról is, hogy teljeskörű kamerás megfigyelő-rendszert építenek ki a fővárosi Duna-hidakon. A Lánchíd és a Margit híd már kellő mértékben belátható kamerákon keresztül, Kiss pedig az Mfor kérdésére elmondta: még ebben az évben folytatnák a bővítést a Szabadság híddal.

„Önmagában egy kamera nem akadályoz meg egy öngyilkosságot: a kameraképeket manuálisan nézzük, minden kamerára nem juthat egy ember.

Nem lehet elvárás az önkormányzati dolgozók felé, hogy miért nem vették észre. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásával ki lehet szűrni a gyanús viselkedést idővel, de egy rendőr vagy közterület-felügyelő érkezése is időigényes” – mondta Kiss.

Még idén bekamerázhatja a Szabadság hidat az önkormányzat
Reptéri díj jön a taxiknál

A következő ülés egyik legnagyobb figyelmet vonzó témája a taxisrendelet módosítása lesz. A taxiszolgáltatás tarifáján 2023 márciusa óta nem változtatott az önkrományzat, több mint három év elteltével pedig több oldalról is kaptak javaslatokat. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), az Országos Taxis Szövetség, a Főtaxi és az Uber 15 százalékos tarifaemelést javasolt, a Fővárosi Önkormányzat viszont 27 százalékos emelésre tesz javaslatot jövő héten. Kiss szerint a taxis szervezetek többségi álláspontja is ez. 

„Van aggály, hogy ekkora emelés visszapattanást okozhat a piacon.

De a BKIK készített egy kutatást, amire 2393 taxis válaszolt, és a többségük [61 százalékuk] a nagyobb, 27 százalékos emelést támogatta” – mondta a főigazgató.

A taxik alapdíja Budapesten eszerint a jelenlegi 1100 forintról 1400 forintra emelkedne, a kilométerdíj 450 forintról 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra. Emellett egy 1000 forintos reptéri díjat is bevezetnének, miután a Budapest Airport is költségesebbé tette a taxik behajtását a repülőtérre.

Kerületi szinten is várhatók kisebb-nagyobb változások. A Népszínház utca József körúti torkolatából áthelyezik a 99-es busz végállomását, a forgalmas, de elhanyagolt területet pedig átalakítják. Ehhez a Józsefvárosi Önkormányzat is hozzájárul 100 millió forinttal.

Emellett a IX. kerületi önkormányzat kezdeményezte az Ecseri úti metrómegálló éppen felújítás alatt álló környékének átnevezését: az új név Mester Árpád tér lehet. A XIII. kerület pedig a Marina-part környékén nevezne ki Duna fasort, Panoráma és Hajócsavar sétányt, valamint Rokolya parkot, és az új lakópark környékén több más közterület is nevet kaphat ezeken túl.

