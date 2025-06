Drogügyi kormánybiztos: Magasabb fokozatba kapcsol a hajtóvadászat

„Mostantól kezdve a hajtóvadászat magasabb fokozatba tud kapcsolni, és ami egy pozitívum, hogy az elmúlt hónapokban azért láthatóan a társadalmi támogatottság mellett egy társadalmi összefogás is megnyilvánult” – fogalmazott Horváth László.

Horváth László a műsorban elmondta, a kábítószer-kereskedelem nemzetközi iparággá vált és tudatosan építi piacát, nagy termelőegységeket, kereskedelmi láncokat, elosztóhálózatokat és „médialábat” működtet. Nagyon sok kábítószer és hatóanyag érkezik Kínából, a kokaint jellemzően Kolumbiából szállítják, a dizájnerdrogok piacán pedig európai ellátóhelyek is vannak – tette hozzá.

„Szigorúbb szabályokat hozunk, mert ha valaki azért tör be, azért lop, azért rabol, azért erőszakoskodik, és ez nem ritka eset, hogy kábítószerhez jusson, akkor az innentől kezdve nem kis értékre elkövetett szabálysértés, hanem egy minősített eset, azaz bűncselekmény. Vagy ha valaki kábítószeres állapotban követ el valamilyen bűncselekményt, akkor ez is egy minősítő körülmény”- fogalmazott.

Mivel a fogyasztás is bűncselekmény, a szigorítás értelmében a fogyasztó csak akkor mentesülhet a büntetés alól, ha megnevezi, kitől kapta a kábítószert vagy ha ezt nem tudja megtenni, akkor érdemi információval kell segítenie a rendőrség munkáját – hangoztatta. „Tehát az úgynevezett elterelés ez sem egy menekülő pálya és ezt is csak kétszer lehet igénybe venni” - hangsúlyozta.

Horváth László a szabályozás részleteiről szólva elmondta: tettenérés esetén a rendőrség nemcsak a drogdílerek vagyontárgyait vagy eszközeit foglalja le azonnal, hanem azokat az ingóságokat és ingatlanokat – például autókat és lakásokat – is, amelyek más személy nevén vannak, de azokat a kábítószer-kereskedéshez és terjesztéshez használták. Utalt arra is, hogy a korábbinál szigorúbb szabályozás értelmében a drogkereskedő kitiltható arról a településről vagy területről, ahol a szert terjeszti.

