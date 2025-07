Dübörög a használt autók piaca – egyre többen már ilyet akarnak

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A júniusi átlagárakat vizsgálva, a hagyományos hajtásláncok közül a benzines autók ára 8,5 százalékkal, a dízeleseké pedig 5,4 százalékkal drágult az előző év júniushoz képest. A hibridek esetében elhanyagolható a változás (0,1 százaléknál az emelkedés), ugyanakkor az elektromos autók átlagára 5,1 százalékot esett, a kiugró érdeklődés részben ezzel is magyarázható – írták a közleményben.

Kiemelték ugyanakkor, hogy a korábban stagnáló, lassú, vagy 2-3 százalékos növekedést produkáló benzines és dízeles autók iránt is nőtt az érdeklődés júniusban. Benzinesek esetében az érdeklődők száma 13 százalékkal, dízeles autóknál pedig 9,5 százalékkal nőtt.

