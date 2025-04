Dudálás mellett módosították a kormánypártok az Alaptörvényt

Az ellenzéki pártok többsége meg sem jelent, a Momentum dudálással és egy kifeszített molinóval tiltakozott a szavazás ellen, majd kivonultak a teremből, a Jobbik képviselői is a szavazás előtt távoztak.

A hvg.hu kiemelte, Alaptörvény-módosítással a szuverenitásra hivatkozva ideiglenesen felfüggeszthetővé vált azoknak a magyar állampolgársága, akiknek van egy másik állampolgárságuk is. Az elsőként benyújtott verzióban még szerepelt, hogy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező – vagyis uniós – államok kettős állampolgáraira nem vonatkozik a kitiltás lehetősége, a végül elfogadott szövegébe nem került bele ez a kivétel.

Elfogadásával immár az alaptörvényi felhatalmazása is megvan az államnak ahhoz, hogy betilthassa a melegjogokért kiálló éves felvonulást, a Pride-ot.

A cikk kiemelte, az eredeti tervezethez képest nem sokban módosult a most elfogadott verzió, de az elfogadott javaslat már nem hivatkozik a teremtés sorrendjére a nemek meghatározásánál, egyszerűen csak rögzíti, hogy az ember férfi vagy nő.

A hvg.hu emlékeztetett , a módosítást Orbán Viktor még a február végi évértékelőjén lengette be a Várkert Bazárban. A módosítás első javaslatát kevesebb mint egy hónapja, március 11-én éjjel nyújtotta be a Fidesz-frakció.

