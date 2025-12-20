Durva költségugrások a volt köztársasági elnöknél

2024 januárja óta összesen 780 millió forint állami pénz ment el három volt köztársasági elnök, Schmitt Pál, Áder János és Novák Katalin juttatásaira az Országgyűlési Hivatal kimutatása szerint - írja a hvg.hu. A törvény értelmében a volt államfők a havi 5,7 millió forintos tiszteletdíj mellett kérhetik a nekik dolgozó titkárság alkalmazását, a lakáshasználati jogot, valamint egyéb költségtérítéseket is.

A kiadások éves költségét nézve Novák Katalin titkársága például tavaly 53 millió forintba, idén 37 millióba került. Ugyanez az összeg a több fős titkársággal dolgozó Áder János esetében évente 77-80 millió volt, Schmitt Pálnál pedig 52-54 millió.

„Egyéb költségtérítés” címszó alatt Novák Katalin és Schmitt Pál ceruzája is viszonylag vékonyan fogott, 2024-ben Novák 2,8, Schmitt 4,6 millió forintot kapott ezen a címen, míg 2025-ben mindketten 3 millió körüli összeget.

Ezt se tesszük zsebre

Fotó: MTI

Áder János ezzel szemben 2024-ben 18 millió forintot, 2025-ben 16,8 milliót kapott a gépjárműt, telefont, tanácsadást, kertfenntartást, lakásbiztosítást, felújítást vagy eszközbeszerzést is magába foglaló,.egyéb kifizetés kategória részeként.

A legnagyobb tétel az elnöki juttatás és szociális hozzájárulás blokk volt, ezekre 2024-ben 185 millió forintot fordítottak, 2025-ben a lap novemberi adatigényléséig 174 millió forintot. A havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjat október óta nem kapja egyébként Novák Katalin, mert piaci munkát vállalt.

A törvény szerint az államfőknek biztosítani kell egy ingatlant is, amelynek költségeit állni kell – utóbbi pedig igaz akkor is, ha a köztársasági elnök saját ingatlanban él. Ezzel a lehetőséggel Novák Katalin egyik évben sem élt, titkársága azt írta, Novák „rezidenciát és rezsitámogatást eddig sem igényelt, és a jövőben sem fog”. Schmitt és Áder viszont igen: Schmitt Pál áram- és gázdíjára tavaly 3,2 millió forintot fizettek ki (ez kb. egy havi 265 ezer), míg idén 4,5 milliót.