Ebből ismét Kormányinfó lesz: mit jelentenek be Gulyás Gergelyék?

Szerkesztőségünkbe is megérkezett a meghívó szerda kora délután a kormányülés után, így immár biztossá vált, hogy csütörtökön délelőtt 10-kor ezúttal is megrendezik a Kormányinfót, ahol a megszokott csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket.

A legfontosabb témának egyértelműen az ígérkezik, amiről Orbán Viktor már szerda délelőtt beszámolt: Magyarország fokozatosan leállítja a gázszállításokat Ukrajna felé egészen addig, amíg a Barátság vezetéken nem érkezik újból kőolaj.

Emellett az elmúlt napokban szintén rendkívül komoly felhangot kapott, hogy egyes értesülések szerint kizárják a magyar kormányt az uniós tárgyalásokról, hogy ne tájékoztathassák az oroszokat – a miniszter és a kormányszóvivő erről is biztosan kapnak majd kérdéseket.

A Kormányinfóról ezúttal is percről percre közvetítéssel jelentkezünk, kövesse velünk az eseményeket csütörtök délelőtt élőben!