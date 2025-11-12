1p
Közélet Gulyás Gergely Vitályos Eszter Kormányinfó

Ebből Kormányinfó lesz: Gulyás Gergely újabb bejelentéseket tehet?

mfor.hu

Összetrombitálták csütörtökre a sajtót. 

A szerdai kormányülés után egyáltalán nem meglepetés, hogy csütörtök délelőtt 10 órától megrendezik a Kormányinfót – az erről szóló meghívó szerda délután landolt szerkesztőségünk postaládájában.

Bejelentésekből biztosan nem lesz hiány, a legfőbb téma Orbán Viktor és a magyar delegáció washingtoni útja és az itt megkötött megállapodások lesznek, azonban a kamatstop meghosszabbítása, és más kormánydöntések is terítékre kerülhetnek majd.

A szokásos címen érkező „Mit, miért tesz a kormány?” tájékoztatón a megszokott felállásban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket.

