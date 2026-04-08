Ebből Kormányinfó lesz: újabb bejelentésekre készül Gulyás Gergely

Az április 12-én esedékes országgyűlési választások előtt utoljára rendeznek Kormányinfót a szerkesztőségekbe szerda délután megérkezett meghívó szerint. A szerdai kormányülés után a megszokott csütörtöki, délelőtt 10 órás időpontban várja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Témák jócskán akadnak majd, hiszen a választás közeledte mellett J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása és az esetlegesen megkötött megállapodások is előkerülhetnek majd, de az aktuális belpolitikai kérdéseken túl például előkerülhetnek olyan külpolitikai témák is, mint a Barátság kőolajvezeték ügye és az ukrán-magyar viszont, valamint az iráni háborúban tegnap éjjel megszületett tűzszünet is.

A Kormányinfóról szokás szerint percről percre tájékoztatóval várjuk majd önöket.