Ebből telik a Rogán házaspárnak luxusra

A cikk még a szabadalmi díjjal kapcsolatban még Pintz György Találd fel magad! című szabadalmi szakkönyvét is idézi, amely úgy fogalmaz, hogy a szabadalmat hasznosító cég által fizetendő licencdíj megállapodás kérdése, lehet fix, lehet a forgalom százaléka, illetve ezek valamilyen ötvözete. Vagyis valójában megállapodni bármiről lehet, de azért tegyük gyorsan hozzá, hogy nagyon önsorsrontó lenne az a cég, amely a saját üzleti haszna felett vállalna fix licencdíjat. A könyv szerint az EU-ban az átlagos licencdíj aránya 5 százalék, a magyar bírói joggyakorlatban 2–10 százalék.

A lap egy kis számolást is tett: ha Rogán Antal találmányának (egy digitális aláírásra vonatkozó szabadalomnak) 50 százalékos tulajdonrész alapján kiutalt hasznosítási díja havi 38 millió forint, akkor a két tulajdonosnak együtt havi 76 millió forintot kellett kapnia, ez éves értékben 912 millió forint.

A hazai és nemzetközi dokumentumok alapján valójában két privát, Magyarországon hatályosított európai szabadalomról van szó. A két szabadalomnak ugyanaz a címe: Eljárások elektronikus állomány digitális aláírására, valamint autentikálási eljárás. A bejelentési nap mindkettőnél: 2015. június 15. Sorsuk jól nyomon követhető a neten: Csik Balázs, Lengyel Csaba és Rogán Antal, vagyis a három feltaláló szabadalma a World Intellectual Property Organization (WIPO), illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala oldalára feltöltött dokumentumokból is látszik.

Mindenesetre ez alapján akár a házaspár egyetlen jövedelméből is futja a sok tízmilliós karkötőre, fülbevalóra, táskára, nyakláncra.

A politikusról régóta tudjuk, hogy olyan szabadalmi bevételei (találmányhasznosítási díjai) vannak, amelyek akár ilyen kiadásokat is fedezhetnek. Rogán Antal legutóbbi vagyonnyilatkozata alapján ez a bevétel havi 38 millió forint. Az nem derült ki, hogy ez nettó, vagy bruttó bevétel.

Hadházy Ákos független képviselő hívta fel a közvélemény figyelmét arra, hogy Rogán Antal felesége, Rogán Barbara milyen elképesztően drága, egyedileg is sokmilliós kiegészítőket hord.

Egy furcsa szabadalom, amiből luxuscikkekre is futja Rogán Antalnak és családjának.

