Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Orbán Viktor Választás 2026

Eddig elég silány az érdeklődés a digitális polgári körök iránt

mfor.hu

87 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz.

A jövő évi választásokra készülve Orbán Viktor egyre nagyobb téteket helyez a digitális térre, ahol elmondása szerint a Fidesznek be kell hoznia a lemaradását ellenfelével szemben - írja a lakmusz.hu.

A Harcosok Klubja májusi nyitórendezvényén például azt ígérte a miniszterelnök, hogy januárra százezer „digitális szabadságharcos” áll majd hadrendbe. Pár hónappal később, szeptember közepén, a Digitális Polgári Körök találkozóján pedig már arról beszélt, hogy ezekkel a csoportokkal – amelyeket a „csatába küldött” harcosokkal szemben „országépítőknek” és „digitális hátországnak” nevezett – be fogják teríteni az egész országot.

Orbán Viktor digitális honfoglalást ígért, de eddig a DPK-k népszerűsége nem verdesi az eget
Fotó: Facebook

Október közepén, félúton a májusi kampányrajt és a 2026-os választás között úgy tűnik, hogy Orbán Viktor első nagy vállalása, a Harcosok Kulbjába való toborzás döcögősen halad. A Harcosok Klubja immár mindenki számára látható Facebook-csoportja jelenleg 48 ezer tagot számlál, tehát a százezerhez legalább ugyanennyit még be kellene hozni.

A másik projekttel, a Digitális Polgári Körök országos hálózatával felemás a helyzet. Miközben a független sajtó főleg azokra a csoportokra figyel, amelyek valamilyen ügy mellé állnak – álhírek, dogproblémák vagy a nők elleni erőszak ellen lépnek fel –, a háttérben szépen csendben épül egy területi alapon szerveződő hálózat is.

Ez a struktúra már 87 egyéni választókerületet fed le a 106-ból. Budpapesten valamiért nem alakultak választókerületi csoportok, csak egy központi fővárosi DPK létezik.

A választási nyilvántartás szerint jelenleg körülbelül 7 millió 635 ezer magyarországi lakcímmel rendelkező, tehát egyéni választókerülethez kapcsolható magyar választópolgár van. Az 56 ezer fő körülbelül a választópolgárok 0,7 százalékát jelenti. Egy választókerületben átlagosan 72 ezer választópolgár él, vagyis a 300 és 1700 fő közötti DPK-k a körzetek szavazókorú lakosságának mindössze 0,4–2,4 százalékát érik el.

A nézők továbbra is imádják a

Törheti a fejét az RTL: visszatért a TV2 csodafegyvere

A 42. héten visszatért a tévék képernyőjére a magyarok egyik kedvenc párkeresős műsora.

Pert veszített az egyetemmel szemben a Corvinusról kirúgott tanár

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint jogosan mondtak fel Ádám Zoltánnak. Videónkban az ügy részleteiről beszélgettünk a Corvinus volt oktatójával.

Így spórolna ezermilliárdokat Magyar Péter, de azt ő se tudja, mi lesz Varga Judittal

Ezúttal nem hagyta ott Rónai Egont a pártelnök, sok fontos téma került szóba.

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Orbán Viktor beszédének kiszivárgása azt mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a kormánypárton belül.

Folytatódik az MTA és a kormány közti csörte

A Magyar Tudományos Akadémia nyilvános adatok és tények alapján cáfolja az akadémikusok tudományos teljesítményét kétségbe vonó, alaptalan vádaskodásokat. 

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

A Fidesz és a Tisza is nagyon készül az ünnepre.

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Az Örs Vezér tere melletti Füredi lakótelepen is fizetni kell a parkolásért januártól, így döntött Zugló önkormányzata. A XV. kerületben is így oldanák meg a parkolási káoszt.

Újpest polgármestere: Ha stadion épül, épüljön metró is

A 3-as metró meghosszabbítása 35 éve várat magára. Újpest polgármestere abban bízik, hogy a Mol-csoport erős lobbiereje segíteni fog a projekt felgyorsításában.

Megtiltották Magyar Péternek, hogy ott beszéljen, ahol Orbán Viktor 36 évvel ezelőtt

A Magyar Művészeti Akadémia elmondta: a Műcsarnok október 23-án zárva tart, ezért Magyar Péter sem mondhat beszédet a lépcsőn.

Iványi Gáborék megpróbálják a lehetetlent

Az Iványi Gábor fémjelezte Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Fővárosi Törvényszéknek beadott kérelmében ismét kezdeményezte, hogy bejegyzett egyházként vegyék nyilvántartásba.

