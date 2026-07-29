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Közélet

Eddig lehet pályázni a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára

mfor.hu

Szeptember előtt megválaszthatják a tisztviselőket.

Várhatóan augusztus 16-ig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki és elnökhelyettesi posztjára, az Országgyűlés pedig augusztus 27-én vagy 28-án választhatja meg a most létrehozott hivatal öt tisztségviselőjét. A pályázati felhívások tervezetét az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának szerdai ülésén ismertették a Tisza képviselői.

A bizottság nem hozott döntést a pályázati kiírásokról, mivel a testület négy ellenzéki tagja – a Fidesz három és a Mi Hazánk egy képviselője – nem vett részt az ülésen.

Melléthei-Barna Márton (Tisza), a bizottság alelnöke elmondta, Tuzson Bence (Fidesz) politikai okokkal indokolta neki frakciója távolmaradását.

A tiszás politikus ugyanakkor azt javasolta, hogy a felhívásokat e-mailben küldjék el valamennyi bizottsági tagnak, a szavazást pedig halasszák el délután négy órára, hogy az ellenzéki képviselőknek biztosítva legyen annak a lehetősége, hogy érdemben bele tudjanak szólni a pályázati felhívásba.

Hantosi István (Tisza), a bizottság elnöke elmondta, a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választják meg; első alkalommal a törvény hatályba lépésétől számított harminc napon belül.

Az ülésen ismertették a pályázati kiírásokat. Kiss Máté (Tisza) alelnök azt mondta, a pályázóktól szakmai önéletrajzot és egy legfeljebb kétoldalas szakmai koncepciót kérnek arról, hogy a hivatal elnökeként mit kívánnak megvalósítani. Fontosnak nevezte, hogy az önéletrajz és a szakmai koncepció nem tartalmazhatja a pályázó személyes adatait; így biztosítják, hogy valóban a szakmai múlt számítson a pályázatoknál.

 

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