Edzőtábort hirdetett harcosaink Orbán Viktor, de nem is ez a legkeményebb bejelentése

Újfent kikerült Orbán Viktor egy a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportba írt bejegyzése. A miniszterelnök ebben arról ír, hogy „a baloldal gátlástalanul lövöldözik Dopemanre”, de „mi nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni”.

A poszt aztán azzal zárul, hogy a miniszterelnök Harcosok Klubja-edzőtábort hirdet:

"Jön a HK-edzőtábor! Képzés, izgalmas előadások, felkészülés a választásra. Hamarosan indul a jelentkezés, figyeljétek a csoportot! Sátoraljaújhelyen találkozunk!″

A klubon kívüli világ számára azonban a bejegyzés két további része lehet igazán érdekes. Egyrészt a miniszterelnök elárulta, hogy szerdán kormányülés lesz, tehát számíthatunk újabb bejelentésekre, csütörtökön pedig a múlt hét után ismét Kormányinfó lehet.

Kapcsolódó cikk Küszöbön az újabb botrány? Újabb politikus menekülhet Magyarországra Most egy parlamenti képviselő érkezhet.

Orbán Viktor azt is megosztotta a harcosokkal, hogy a számos európai országban és az Egyesült Államokban is szankciókkal sújtott, másodfokon is elítélt boszniai szerb vezető, Milorad Dodik érkezik hozzá kedden látogatóba.

„Délben érkezik a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke. Nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek. Ezért bíróságon ítélik el. Dodik a szerbek megválasztott vezetője. A bíróság döntését Magyarország nem fogadja e”

- írta.