Egész Európát lenyomja a Fidesz, ha Magyar Péter és az ellenzék lejáratásáról van szó

A Telex nézett utána, hogy vajon mennyibe is került európai összehasonlításban az, hogy a YouTube-ot elárasztották a Fidesz, illetve a Fidesz narratíváját közvetítő hirdetések, amelyekkel biztosan találkozott az, aki használja a videómegosztó oldalt.

Nos, a Google (a YouTube tulajdonosa) adatai szerint áprilisban egész Európában a négy legtöbb pénzből futtatott politikai hirdetés közül négy - az első, a második és a negyedik legdrágább - a Fidesz, illetve az áttételesen feltehetően nagyrészt adófizetői pénzből működtetett Civil Összefogás Fórum (CÖF) nevéhez fűződött.

A toplista élén egy Magyar Péter ellen összerakott anyag, a második helyen az ellenzék vezetőit "Brüsszel alázatos szolgáiként" ábrázoló hirdetés, a negyediken a "háborúpárti" ellenzéket támadó anyag végzett, de a lista első húsz helyén összesen nyolc fideszes vagy CÖF-ös hirdetés található.

Egész Európa legtöbb pénzből megtámogatott YouTube-hirdetései (a kép készültekor a Renew éppen beelőzött, de a Google nem ad ki euróra pontos számokat, illetve az eléréssel is súlyozza az eredményeket

Fotó: Google

Az sem véletlen, ha valaki úgy érzi, ezek az anyagok a csapból is folynak, ugyanis áprilisban e nyolc hirdetést több mint 50 millió alkalommal játszotta le a YouTube. Ennek persze ára is volt, a CÖF az egész Európai Unió 2. a Fidesz a 4. legtöbbet költő politikai hirdetője volt, a legtöbbet futó hirdetéseikre egyenként 15-17 millió forintot költve (és ez csak a YouTube, hasonlóan durván költ a Fidesz és holdudvara például a Facebookon is).