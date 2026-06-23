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Közélet Foglalkoztatottság

Egész évben erőforrás a cégek számára a diákmunkás

mfor.hu

Idén 4,6 százalékkal nőtt az órabér.

Egész évben igény van a diákmunkára, így folyamatosan toboroznak a cégek, de diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van – tette közzé a Profession.hu.

A közleményükben idézik Kispéter Almát, a Profession.hu szenior toborzási és kiválasztási szakértőjét, aki elmondta, hogy egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös: a cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Ez a lehetőség ráadásul több, mint néhány hét vagy hónap pénzkereset: belépő is lehet a munkaerőpiacra – tette hozzá.

Nyári diákmunkás
Nyári diákmunkás

Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát: az év első felében a hirdetések csaknem 20 százaléka ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13 százalékos aránnyal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.

A hirdetésekben feltüntetett átlagos diákmunka órabér bruttó 2180 forint, ami 4,6 százalékos növekedés a tavalyi adatokhoz képest. A tanulókat legintenzívebben toborzó vendéglátás, hotel, idegenforgalom területén bruttó 1928, míg az adminisztrátor, asszisztens és irodai munkakörökben bruttó 2223 forint az átlagos órabér. Ezek a bruttó órabérek megegyeznek a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyijövedelemadó-kedvezmény miatt.

Kiemelték, hogy munkakezdés előtt tisztázni kell, milyen formában történik a foglalkoztatás és ehhez milyen adózási szabályok kapcsolódnak. A munkakör, a bérezés és a munkaidő írásbeli rögzítése a legtöbb foglalkoztatási formánál törvényi kötelezettség, alkalmi vagy idénymunkánál is ajánlott írásos megállapodásba foglalni a feltételeket. A diákoknak fontos tudniuk azt is, hogy a 25 év alattiak személyijövedelemadó-kedvezménye a jogszabályban meghatározott feltételekkel vehető igénybe, a minimálbérre vonatkozó szabályok pedig minden foglalkoztatási formára érvényesek – hívta fel a figyelmet a Profession.hu.

(MTI) 

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