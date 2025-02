Egészen abszurd előterjesztést tett a rács mögül a polgármester

A Fővárosi Törvényszék közleményben jelentette be a letartóztatást.

„a DK óbudai frakciója ennek tudatában is azt fogja javasolni, hogy a képviselőtestület nyílt ülésen, ország-világ előtt tárgyalja a kérdést, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen: ez a javaslat a Fidesz előre megkomponált lejáratókampányának része”.

Kiss László pártja, a Demokratikus Koalíció (DK) viszont lapunknak azt írta, „a polgármesterek fizetéséről nem a képviselőtestületek döntenek, hanem a Magyar Országgyűlés. Ebből kifolyólag Óbuda önkormányzatának – a többi magyar önkormányzathoz hasonlóan – semmilyen mozgástere nincs Kiss László polgármesteri fizetésének ügyében, azt sem csökkenteni, sem emelni nem tudja, mindössze jogszabályi kötelezettséget teljesít”. A párt tájékoztatása megerősíti a levélben írtakat, mely szerint Kiss László abban a napirendi pontban javasolt zárt ülést, amely a fizetése kampányszerű elvételéről szól, és amellyel a Fidesz folytatni kívánja a Kiss László elleni, koncepciós eljárással is megtámogatott lejáratókampányát. A hamisan megvádolt ellenzéki polgármester ennek akarja elejét venni a zárt üléssel – áll a tájékoztatásban, hozzátéve,

Az MKKP helyi szervezete emlékeztet, január elején jelentette be Sára Botond, hogy törvényességi felhívást küld a harmadik kerületi képviselő-testületnek, melyben leírja, hogy dr. Kiss László polgármester letartóztatása okán akadályoztatva van, nem tud dolgozni, ezért a fizetését sem vehetné fel. Az előterjesztést a III. kerületi képviselő-testület csütörtökön tárgyalja. Pikáns, de ugyanezen az ülésen tárgyalja a plénum azt a javaslatot is, amiben a testület megemelné Kiss László fizetését, és utazási költségtérítését. Az MKKP azt feltételezi ez alapján, hogy a Kiss mögött álló többség nem fogja megszavazni az illetménymegvonást.

Kézírásos indítványt is ritkán látunk a magyar politikában, most itt van egy.

