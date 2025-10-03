Egészen pofátlanul trükköztek a SZÉP-kártyákkal: a Facebookon csapott le a NAV

SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, akiket a NAV ellenőrei buktattak le. A „vállalkozás” jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre – derült ki a hatóság közleményéből.

A NAV ellenőrei a közösségi médián keresztül jutottak el egy több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását.

Facebook-bizniszt zárt rövidre a NAV

Fotó: Klasszis Média / Dobos Zoltán

A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel. Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 ezer forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket.

A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékot realizáltak. A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre.