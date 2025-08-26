3p
Egészen váratlan helyről verték az RTL-t és a TV2-t – erre nem számítottak

Kollár Dóra
Hoppon maradtak a kereskedelmi csatornák.

A 34. héten a nyár igazán a tetőfokára hágott, hiszen a szabadságolások csúcsán, az ünnepnappal tarkított öt napban mintha lelassult volna az élet Magyarországon – ez pedig részben a televíziós nézettségi adatokban is visszaköszönt.

Az RTL-en a visszatérő Kalandra fal! volt a hétköznapi főműsoridő felvezetője, a falkerülgetős vetélkedő azonban egyelőre nem boldogult a saját idősávjában, a teljes lakosság körében átlagosan mindössze 161 ezer nézőt vonzott a képernyők elé. A 18-59 évesek korcsoportjában sem volt más a helyzet, adásonként 83 ezer fő nézte a műsort, gyászos, 7,9 százalékos közönségarány mellett.

Kasza Tibi és a Szerencsekerék továbbra is behúzza a győzelmet a TV2-nek a hétköznapokon, ezúttal átlagosan 500 ezer nézőt megmozgatva epizódonként, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 160 ezer nézőt és 14,3 százalékos közönségarányt tudott felmutatni a műsor.

A főműsoridő második felében az RTL ismétléseket adott, míg a TV2 az Angyalbőrben sorozatot hozta, ezek párszázezres nézettséget értek el a teljes lakosság körében.

Sportesemények

Az 50-es toplistára ezúttal három focimeccs fért fel a sportesemények közül, három különböző bajnokság és liga berkeiből:

  • a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Ferencváros az azeri Qarabag FK csapatával találkozott, itt 3:1-es vereséget szenvedett, amit 430 ezren láttak a képernyők előtt;
  • az UEFA Konferencia Liga selejtezőjében a győri ETO a Rapid Wiennel csapott össze, a hazaiak 2:1-es győzelmét 251 ezren látták;
  • míg a magyar bajnoki keretében MTK-Paks meccset rendeztek, a 2:3-as eredménnyel végződött mérkőzés 151 ezer nézőt vonzott.

A tűzijáték érdekelte a tévénézőket
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Augusztus 20. mindent vitt

A 34. hét különlegesnek bizonyult abból a szempontból, hogy a kereskedelmi csatornákat rendkívül könnyedén legyőzték a nézettségi versenyben: a tűzijáték élő közvetítése lesöpörte az ellenfeleket. Ezúttal tehát a Duna TV örülhetett,

a teljes lakosság körében 897 ezren nézték az adást, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 399 ezer nézővel és 29,8 százalékos közönségaránnyal vitt toronymagasan mindent a tűzijáték.

Mi történt hétvégén?

Szombaton tartották a Hell Boxing Kings bokszgálát, amelyen profi sportolók mellett magyar celebek is ringbe szálltak. A 253 ezres nézettség elegendőnek bizonyult arra, hogy az RTL megnyerje a napot, a sportesemény ugyanis lenyomta a párhuzamosan futó Aquaman 172 ezres nézettségét.

Vasárnap az RTL a Neveletlen hercegnő című filmet küldte harcba, a vígjáték 280 ezres nézőszámot hozott, ami egy hétvégi mozihoz képest nem rossz eredmény. A vasárnap királya azonban a Legyen ön is milliomos! lett, a vetélkedőt továbbra is imádja a közönség, 624 ezres közönségét egyedül a tűzijáték tudta megelőzni a héten.

Így alakult a heti végeredmény

A 34. héten kiemelkedő teljesítményt csak a tűzijáték tudott hozni, a kereskedelmi tévék leginkább csak fékezett habzással evickéltek. A hétköznapi és a hétvégi fölény miatt azonban a mérleg még így is a TV2 javára billent, és a 18-59 évesek korcsoportban a csatorna az átlagosan elért 13,4 százalékával megelőzte az RTL 12,2 százalékát.

A Sándor-palota biztonsági garanciákat ad „orosz” ügyben

