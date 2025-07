Egészen váratlan listára verekedte be magát Kapu Tibor

A magyar űrhajós a tévében is nagyot ment? Fotó: Facebook/HUNOR

A nyár a sportesemények szempontjából is uborkaszezon – hacsak éppen valamilyen népszerűbb sport nagy eseménye nem zajlik, vagy nincsen olimpia –, így a 26. héten csak egyetlen komolyabb sportesemény zajlott: a Forma-1 Ausztriába érkezett. A versenyen a brit Lando Norris a McLaren színeiben látta meg először a kockás zászlót, győzelmét 451 ezren látták élőben. A Forma-1 azonban igazán a 18-59 éves korcsoportban villantott nagyot, ugyanis 243 ezres nézettsége, valamint 27,8 százalékos közönségaránya nem talált legyőzőre a héten.

Hétköznap esténként az RTL esti menüjét ezúttal is a The Floor nyitotta, amely átlagosan 354 ezer nézőt vonzott a teljes lakosság köréből. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-59 éves korosztályban 173 ezres nézettséggel zárt, 14,4 százalékos közönségarányt produkálva.

