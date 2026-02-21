2p

Egszerre tizenöt ember távozik a IX. kerületi önkormányzattól

mfor.hu

Belső vizsgálat indult a IX. kerületi polgármesteri hivatalban, miután Szüts Korinna távozó jegyző egyik utolsó hivatali döntésével 14 köztisztviselő munkaviszonyát szüntette meg, akiknek összesen több mint 50 millió forint juttatást fizettek ki.

Úgy tűnik, hogy a jegyző januárban jelentette be lemondását, munkaviszonya hivatalosan 2026. március 20-án szűnik meg. Január végén azonban felmondott 14 olyan szakembernek, akiket korábban ő hozott a hivatalba – írja a Népszava.hu a Kilences helyi hírportálra hivatkozva

A távozó dolgozók a jogviszony megszüntetésekor összesen több mint 50 millió forintot kaptak (járulékokkal együtt).

Hivatali információk szerint a jegyző és a kerületvezetés kapcsolata megromlott. A konfliktus forrása a jelentős jutalmazások mellett az volt, hogy a jegyző minden döntést saját hatáskörben tartott, ami lassította az önkormányzat működését. A lap azt is megjegyzi, hogy a távozó jegyző egy fideszes önkormányzattól érkezett még 2024-ben.

Baranyi Krisztina polgármester szerint igen szokatlan ügyről van szó
Fotó: Klasszis Média/Izsó Márton Artúr

Baranyi Krisztina polgármester az ügyet rendkívül szokatlannak nevezte. Jelenleg azt vizsgálják, hogy a tömeges felmondás és a milliós kifizetések „csupán” etikátlanok voltak-e, vagy felmerül a törvénysértés gyanúja is.

A megüresedett jegyzői pozícióra és a többi álláshelyre hamarosan nyilvános pályázatot írnak ki.

