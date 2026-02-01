Egy év alatt csökkentek Orbán Viktor megtakarításai

Kevéssel több mint 5 millió forint megtakarítása maradt csak Orbán Viktornak feleségével, Lévai Anikóval közös számláján 2025-ös vagyonnyilatkozata alapján. Egy évvel ezelőtt még 5,7 milliós megtakarításról számolt be a miniszterelnök. 2024-ben pedig még 10 millió forint volt a házaspár közös megtakarítása.

Orbánnak továbbra sincs sem készpénze, sem nagyobb értékű vagyontárgya a nyilatkozata szerint, ingatlanok terén is változatlan a helyzet: a felcsúti ház és egy XII. kerületi ingatlan fele van a nevén. Az is tény viszont, hogy tartozásai sincsenek a miniszterelnöknek a nyilatkozata szerint.

A miniszterelnök havi fizetése tavaly átlépte a bruttó 7 millió forintot, pártelnökként nem vesz fel fizetést. A politikusnak semmilyen céges vagy gazdasági érdekeltsége sincs.

(24.hu)