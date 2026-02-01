1p
Közélet Orbán Viktor vagyonnyilatkozat

Egy év alatt csökkentek Orbán Viktor megtakarításai

Emellett a vagyonnyilatkozatából az is kiderült, hogy a miniszterelnöknek nincsenek nagyobb értékű vagyontárgyai.

Kevéssel több mint 5 millió forint megtakarítása maradt csak Orbán Viktornak feleségével, Lévai Anikóval közös számláján 2025-ös vagyonnyilatkozata alapján. Egy évvel ezelőtt még 5,7 milliós megtakarításról számolt be a miniszterelnök. 2024-ben pedig még 10 millió forint volt a házaspár közös megtakarítása.

Orbánnak továbbra sincs sem készpénze, sem nagyobb értékű vagyontárgya a nyilatkozata szerint, ingatlanok terén is változatlan a helyzet: a felcsúti ház és egy XII. kerületi ingatlan fele van a nevén. Az is tény viszont, hogy tartozásai sincsenek a miniszterelnöknek a nyilatkozata szerint.

A miniszterelnök havi fizetése tavaly átlépte a bruttó 7 millió forintot, pártelnökként nem vesz fel fizetést. A politikusnak semmilyen céges vagy gazdasági érdekeltsége sincs.

Került 21 millió forint Magyar Péter bankszámlájára

Került 21 millió forint Magyar Péter bankszámlájára

Igaz, tartozásokat is összeszedett a Tisza elnöke.

Kevesebb párt indulhat az idei választáson, mint négy éve

Kevesebb párt indulhat az idei választáson, mint négy éve

Ezt mutatja a nyilvántartás.

Orbán Viktorék is aggódhatnak ezen jövőkép miatt – A hét ábrája

Orbán Viktorék is aggódhatnak ezen jövőkép miatt – A hét ábrája

2050-ig 877 ezren tűnhetnek el a magyar vidékről.

Karácsony Gergely megint megelőzte Szenkirályi Alexandrát – ám ennek nem biztos, hogy örül

Karácsony Gergely megint megelőzte Szentkirályi Alexandrát – ám ennek nem biztos, hogy örül

Péntek este nyilvánossá váltak a fővárosi képviselők vagyonnyilatkozatai. Míg a főpolgármester 2025 végén több mint 60 millió forinttal tartozott, addig a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra 51 millióval.

Kiderült, hogyan változott az Integritás Hatóság elnökének vagyoni helyzete egy év alatt (frissítve)

Bíró Ferenc hat ingatlanából ismét ötről tesz említést, de megvan rá az oka. Fizetése nem nőtt, számláin azonban csökkent a tartalék.

Nagyon kiakadt Orbán Viktor

Nagyon kiakadt Orbán Viktor

Facebook-posztjában azt írta, a Tisza Párt bűnözői múlttal rendelkező személyeket küldött Lázár János csütörtöki fórumra azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a résztvevőket.

Most már tény: Orbán Viktor angoltanára lett az új örményországi nagykövet

A friss Magyar Közlönyben vált hivatalossá Sikó Anna Mária új pozíciója.

Újabb ismert arc csatlakozott a Tiszához

Az énekesnő, ruhatervező Csézy.

Meghalt Fenyő Miklós

78 éves volt.

Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

Két újabb ügyben tett feljelentést Pintér Bence, és közlése szerint mindkettőben nyomozást rendelt el a veszprémi rendőr-főkapitányság.

