Egy fontos fideszes bástyát üthet le a Tisza egy kiszivárgott felmérés szerint

Kapcsolódó cikk Magyar Péter üzent Hadházy Ákosnak is: A Tisza mind a 106 körzetben önállóan indul Nem folytatnak semmilyen háttéregyeztetést.

Békés 3-as választókerület jelenlegi parlamenti képviselője Kovács József, aki 2010 óta mindig egyéniben jut be Békés megyéből a parlamentbe. 2022-ben Kovács József 55,76 százalékkal győzött, míg fő kihívója, Leel-Őssy Gábor összellenzéki jelöltként is csaknem 10 ezer szavazattal és közel 22 százalékponttal lemaradva a második helyen végzett. Azt még nem tudni, Békés 3-ban a Fidesz újraindítja-e a jövőre Kovácsot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!