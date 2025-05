Egy fontos magyar közjogi méltóság biztosan ott lesz az új pápa beiktatásán

XIV. Leó megválasztásának napján Sulyok Tamás levélben fejezte ki jókívánságait az új pápának. A köztársasági elnök megköszönte, hogy a katolikus anyaszentegyház tanúbizonyságot téve hirdeti a Mindenható Isten, és az emberré lett Krisztus szeretetét, illetve, hogy továbbra is rendíthetetlen szószólója a békének, a felebaráti szeretetnek és az emberi méltóságnak.

A XIV. Leó pápa által elnökölt szertartást követően Róma püspöke találkozik a világ minden tájáról érkező közjogi méltóságokkal, köztük a magyar delegáció képviselőivel is.

A Sulyok Tamás vezette magyar delegáció tagja lesz a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is.

Semjén Zsolt is utazik, találkoznak is XIV. Leóval.

