1p
Közélet Önkormányzatok Választás

Egy hely, ahol se a Fideszből, se a Tiszából nem kérnek

mfor.hu

A független Molnár Balázs lett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vásárosfalu polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselőtestület további négy tagját is megválasztották.

Horváth Adrienn, a helyi választási iroda vezetője elmondta, hogy Molnár Balázs 75 szavazatot kapott, míg a szintén függetlenként induló Huber Ádám 17-et. A négy egyéni listás képviselői helyre jutott Bedi Lászlóné 33 szavazattal, Molnár Mátyás 45 szavazattal, Pallag Eszter 52 szavazattal, valamint Szalay Benjámin, aki 49 voksot kapott. Valamennyien függetlenek.

Horváth Adrienn elmondta, hogy 93-an szavaztak. A polgármester-választáson 1, a képviselő-választáson 11 érvénytelen szavazat volt.

Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május 22-i ülésén kimondta a feloszlását.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Két számjegyűre nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben a biztos pártválasztóknál

Két számjegyűre nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben a biztos pártválasztóknál

Ezt az eredményt hozta a Publicus Intézet friss közvélemény-kutatása.

Digitális honfoglalást hirdetett Orbán Viktor

Digitális honfoglalást hirdetett Orbán Viktor

Szeptember 20-án lesz a Digitális Polgári Körök első országos találkozója.

Megint kitér egymás elől a Fidesz és a Tisza Párt

Megint kitér egymás elől a Fidesz és a Tisza Párt

Egyikük sem állít jelöltet a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vásárosfaluban vasárnap zajló időközi önkormányzati választáson.

Szürreális: végrehajtás jöhet a végrehajtók ellen

Szürreális: végrehajtás jöhet a végrehajtók ellen

Nem tartottak be egy határidőt.

Nem akármilyen mérföldkő következett be a magyar utakon

Nem akármilyen mérföldkő következett be a magyar utakon

Egyre több az elektromos autó.

Orbán Viktor szerint nem lesznek drágábbak a lakások

Orbán Viktor szerint nem lesznek drágábbak a lakások

Harmonikus fejlődésre számít.

Budapest környéke nem kér az önazonossági törvényből

Budapest környéke nem kér az önazonossági törvényből

Az érdiek félnek, hogy csökken a lakásaik értéke; Délegyházára a mentességet élvező CSOK-osok költöznek, Szigetszentmiklós polgármestere pedig odaszólt a kormánynak. Az Mfornak nyilatkozó ingatlanpiaci elemző viszont biztos abban, hogy budapesti kerületek vezetése is alkotni fog önazonossági rendeletet, és akár 100 ezer forintos sarcot is el tud képzelni a fővárosban.

Gulyás Gergely: ha Fleck Zoltán marad, akkor az ELTÉ-n nácik és kommunisták is oktathatnak – ez történt a Kormányinfón

Szerda délután 15 órakor tartották az újabb Kormányinfót, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellé csatlakozott Panyi Miklós parlamenti államtitkár is. 

25 bölényre kért engedélyt Mészáros Lőrinc vadásztársasága

25 bölényre kért engedélyt Mészáros Lőrinc vadásztársasága

Nem vadászati célból.

Orbán Viktor titkára is megszólalt a Fleck Zoltán-ügyben

Orbán Viktor titkára szerint Fleck Zoltán az alkotmányos rend ellen uszított.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168