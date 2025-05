Egy I. kerületi lakásban él a Magyarországra menekült lengyel miniszter-helyettes

A portál beszámolója szerint Romanowski szerényen él Budapesten, egy átlagos szupermarketben vásárol. Hazájában tizennyolc rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg. Romanowski tavaly decemberben menekült Magyarországra, ahol politikai menedékjogot kapott, védelmére a magyar kormány törvényt is módosított – tette hozzá a Telex.

