Egy kamara elnöke is meghívást kapott a Digitális Polgári Körbe

Hangsúlyozta, hogy a vállalkozói világban is alapvető szükség van a párbeszédre, a bizalomra és az olyan alapokra, amelyek hosszú távon kijelölik a fejlődés irányait: a gazdaság gyors, exponenciális változásai miatt a megszokott folyamatokat újra kell építeni, a régi reflexek helyett újak szükségesek. „Ha ebben egy digitális szemléletű közösség létrehozása és működése segíthet, akkor nekem ott a helyem” – fogalmazott Nagy Elek.

Idézték Nagy Eleket, aki szerint „ez egy olyan feladat, amely egy rendkívül aktuális gazdasági és társadalmi élethelyzetre keres válaszokat”. Az elnök hozzátette: mivel személyesen is nagyon foglalkoztatja a digitális jelen és jövő – bár nem kereste a lehetőséget – de a felkérést tisztelettel elfogadta.

Az MKIK emlékeztet arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése alapján útjára indul a Digitális Polgári Kör kezdeményezés, amelynek keretében különböző területeken – a kultúrától a vállalkozói világig – több tematikus, digitális közösség jöhet létre. A kormányfő – más közéleti szereplők mellett – Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét is felkérte a részvételre – írták.

