Egy magyar településen ezen a vasárnapon is választás van

Időközi polgármester- és önkormányzatiképviselő-választást tartanak a dél-baranyai Gilvánfa községben ma.

Az ormánsági településen azért van szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület január 28-án a feloszlásáról döntött. A választáson két független jelölt – Csonka László és Bogdán László – indul a polgármesteri címért, míg a négy testületi helyre tizenkét független jelölt aspirál.

Kapcsolódó cikk Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.

A falu egyetlen szavazókörében közel 260 választásra jogosult adhatja le szavazatát. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

