“Egy mindenre elszánt diktátor, aki habozás nélkül felrobbantaná a fél világot” – olvasóink Oroszország legyőzhetőségéről értekeztek

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, amelyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzájuk. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Pénteken a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna 800 milliárdos támogatási tervéről szólva úgy fogalmazott: az európaiak már elköltöttek 193 milliárd eurót Ukrajna támogatására, és ugyan ennek egy része hitel, ezt az ukránok „a büdös életben nem fizetik vissza”. A beszédről hírt adott laptársunk, a Privátbankár.hu is, melynek közzététele alatt érdekes párbeszéd alakult ki a kommentszekcióban, ebből válogattunk.

A hozzászólások között három személy részletesebb párbeszéde bontakozott ki, mely mind hangvétele, mind szellemi színvonala szempontjából üdítő magasságban történt.

Tibor: „Ez egyértelmű. Ez a háború addig fog tartani, amíg az oroszok el nem tudják foglalni egész Ukrajnát. Ha 100 évig, akkor 100 évig. Soha nem lesz Ukrajna sem az EU sem a NATO tagja. Minden euró kidobott pénz. Ezért akar és készül az EU Oroszország elleni háborúra, mert abban reménykedik, hogy le tudják győzni a totális háborúban. Nem az élet számít, hanem a pénz. Jobban mondva az élet számít, csak nem a miénk meg nem is az ukránoké, hanem a sajátjukat féltik. Vesszünk milliók, az nem számít”

Ottó: „Ez a háború kvázi állóháborúvá vált, az oroszok 60 km-t haladtak 4 év alatt az első napok sikereihez képest. Putyin nem hagyhatja abba, mert az orosz gazdaság összeomlik, ha nincs a hadiipari termelés. Az EU nem az Oroszország elleni támadásra, henem oroszok támadására készül fel.”

Tibor: „Ebben egyetértünk. A NATO Oroszország gyengülésere játszik, minden tekintetben. De fontos, hogy Oroszország a világ legnagyobb atomhatalom. Nem lehet anélkül legyőzni, hogy közben a világ nagyrészt ne pusztulna el.”

Ottó: „Optimista vagyok, hogy egyik fél sem alkalmaz atomot, mert azt ők is tudják, hogy az mindennek és mindenkinek a végét jelentené. Nem legyőzni, hanem gazdaságilag kivéreztetni kell, mint Afganisztán esetében.”

Győző szintén Tibornak írja: „Az oroszoknak is pénzbe kerül a háború (ha már az emberélet nem számít )(de számít ott is). Lassan kimerülnek a tartalékok, emberben és pénzben is, csak idő kérdése, hogy Putyint mikor döntik meg, mikor érzi a középréteg, hogy már elég az esztelen pénz szórásból.”

Győző ismét Tibornak: „Oroszország GDP- je egyenlő Olaszországéval. Persze lehet minden kapacitást a hadseregre fordítani, de ebből már volt egy-két lázadás Oroszországban. Nézd már meg, mire ment Kína a korlátozott nyersanyagforrásaival és mire az oroszok. Az orosz vidéken egyre nagyobb a nyomor, nincs közmű, kevés a pénz, csak vodka van bőséggel.”

Tibor Győzőnek: „Talán az előző háborúból kéne kiindulni. A GDP nem érdekes ott, ahol ha akarja, minden anyagi és emberi erőforrást ingyen vesz igénybe, ha szükséges. Te nem látszol mai gyereknek: emlékezz, volt nálunk is olyan törvény, hogy a hadsereg mindent vihet. Nem véletlen, hogy sokan esnek ki az emeleti ablakokból. Nincs apelláta. Szállítani kell a hadseregnek, akár ingyen is. Nyugaton valóban pénz kell a háborúhoz. Oroszországban ez nem teljesen így van.”

Ottó: „Pont Afganisztánba tört bele az Oroszországnál léptékekkel nagyobb Szovjetunió bicskája. A fegyverkezés gazdaságilag kivéreztette, s ez lett a CCCP végzete. Oroszország nagyon hasonló cipőben jár Ukrajnával. Egy orosz emirgráns (napokban a Face-en is megjelent) véleménye szerint Putyin ezt a háborút több okból is elvesztette már.”

Győző: „Meglepő milyen mélyen bevésődött egyesek agyába a legyőzhetetlen Szovjetunió (Oroszország) mítosza, de nem csak nálunk, hanem szinte az egész világon elterjedt ez az orosz kultusz. Igaz, a ruszkik milliárdokat áldoznak ennek a hiedelemnek az életbentartására, és ezt elég eredményesen teszik.”

Tibor: „Ha Oroszországban elégedetlenség lesz, az azért lesz, hogy miért nem vetették be már atomfegyvert. Minden elégedetlenség, így a Wagner csoport is amiatt lázadt, hogy miért nem lehet keményebben odavágni Ukrajnának, meg adott esetben Európának? Ha Putyint menesztik, az azért lesz, hogy helyette egy halálvágyas szamurájt ültessenek a trónra a katonák közül. Putyin szeret élni. Élvezi az életet, a hatalmat, a nőket és a jólétet. Ez motiválja a döntéseiben. Ha idézőjelben “leváltják”, akkor azért, hogy új Sztálint ültessenek a helyére. Egy minden téren fakír, mindenre elszánt diktátort, aki habozás nélkül felrobbantaná a fél világot."

