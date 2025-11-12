Egy óriási áramszünetre készítik fel a magyar benzinkutakat

A hvg.hu cikke szerint a tavaszi, a teljes Ibériai-félszigetet érintő nagy áramszünet után kezdtek el dolgozni a készenléti töltőállomások kijelölését lehetővé tevő jogszabályon. A portál szemlézte a beterjesztett törvényjavaslatot, amely szerint a kutakat aggregátorokkal szerelik majd fel, így áramszünet esetén is tankolhatnak majd náluk a vészhelyzet elhárításában részt vevő járművek.

A Lantos Csaba energiaügyi miniszter által jegyzett tervezetet a szaktárca korábban már társadalmi egyeztetésre bocsátotta. Ennek alapján a kormány jelölné ki a készenléti töltőállomásokat, ezek felszereléséhez és a felszerelések fenntartásához a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) járulna hozzá. A hvg.hu kiemelte, az MSZKSZ állami irányítás alatt áll, tagjai a nagy energiacégek, az új feladatát is saját bevételeiből kellene fedeznie, a cikk szerint praktikusan a tagi hozzájárulásokból, azaz végső soron a költségek a fogyasztókat terhelnék, például az üzemanyagok árába, a vállalkozások rezsijébe épülve.

Felkészítenék a kutakat

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A töltőállomásokat „összehangolt védelmi tevékenység” vagy „energetikai ágazati esemény” idején használnák. Összehangolt védelmi tevékenység esetén a kormány rendelhetné el a töltőállomások használatát, energetikai ágazati esemény esetén pedig az energiaügyi miniszter. Ő dönthetne arról is, hogy mely szervek, szervezetek és mennyi ideig használhatnák a kutakat. A miniszteri elrendelés maximum 14 napra szólhat, a kormányzati elrendelésnek nem lenne törvényi időkorlátja – derült ki a cikkből.