„Egy összellenzéki kétharmad esetében az Isten irgalmazzon a Fidesznek. A parlament nem fog.” Olvasóink reagáltak a mohácsi gondolatokra

Heti összegzésünkben áttekintettük, mely tartalmainkhoz érkeznek a legnagyobb számban olvasóink hozzászólásai a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Orbán Viktor a héten szombaton Mohácson járt, ahol a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenesnek nevezett gyűlésén vett részt. A találkozón beszélt a nyugdíjakról, a befagyasztott orosz vagyonokról hozott döntésekről, de talán a legnagyobb visszhangot kiváltó megjegyzése az volt, amikor azt mondta, még legalább 15 év kormányzásra készülnek.

Kapcsolódó cikk Még legalább 15 év kormányzásra készül Orbán Viktor Orbán Viktor Mohácson szólalt fel.

Mindezt az tette igazán kontrasztossá, hogy eközben Magyar Péter az eddigiekkel ellentétben nem ugyanebben a városban tartott köztéri seregszemlét, hanem Budapesten hívta össze követőit, akikkel a gyermekvédelmi botrányok miatt a kormány lemondását követelte. Olvasóink kommentjei is ezt a kettősséget követik, ebből válogattunk.

József: „Na akkor lenne csak igazán „balsors, akit régen tép” nekünk…”

Egy olvasónk: „Orbán lett az első miniszterelnök az EU-ban, akinek a szava többé nem ér semmit.”

László: „Orbán megvéd bennünket, de a MÁV-ot, a kórházakat, az iskolákat nem tudja rendesen működtetni, milyen védelemre számíthatunk a pávatáncostól?”

Ancsa: „A hatalom olyan, mint a tigris. Megérzi a vér szagát, nem tud róla lemondani.”

Kálmán: „Remélem, hogy meglesz a Tisza javára a kétharmad. Az is jó, ha bejutó másik párttal kiegészülve lesz meg. Egy összellenzéki kétharmad esetében az Isten irgalmazzon a Fidesznek. A parlament nem fog.”

Erzsébet: „Bőven elég volt a 16 év belőle és a 2/3-os kormányából is. Engedjen teret másnak is. Mindannyian jobban járnánk.”

István: „63 ezer milliárdos államadósság mellett. Évente 5 ezer milliárd a költségvetésünk hiánya, azt mindig hitelekből kell pótolni.”

Istvánné: „A múltkor még 4 év kellett, nemrég meg már 8 év, most meg már 15, a jövő héten meg már 20? Nem kaszinóban élünk, hogy mindig rakunk rá lapot! Nincs jól ez így!”

József a még 15 évre így reagált: „Az év az stimmel, a helyszín lesz más.”

Orbán Viktor Mohácson a Digitális Polgári Körök háborúellenesnek nevezett gyűlésén

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Magyar Péter még szerdán hirdette meg szombati tüntetését a legfrissebb gyermekbántalmazásról szóló fejlemények következtében. Az időpontot az tette valamelyest szerencsétlenné, hogy ugyanabban a témában szerveztek egy másik gyűlést is – vasárnapra.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter mielőbbi választást szeretne, tüntetést szervez Szombati tüntetésre hív, a Karmelitához vonulásra.

Szilvia így látja: „Nem szervezne rá a Puzsér által korábban megszervezett tüntetésre akkor, ha valóban meneszteni akarná ezt a bandát. Ez figyelemelterelés és újabb színdarab, amit a gazdájával egyetemben szervez. Amennyiben hiteles lenne a szava és valóban mielőbb választást szeretne, akkor nem gyerekek melletti kiállásra hívná támogatóit, hanem a kormány azonnali távozására. Már az utcán kellene lenni. Vajon mit tenne Orbán és bandája, ha most ellenzékben lennének? Nos, azt kell tenni. A többi duma. Hol vannak a valódi parlamenti ellenzékiek? Nem halljuk, látjuk a felhívásukat! Mi folyik itt? Mind csak dumál!”

Egy olvasónk: „Nem szervezett rá Magyar Péter semmire, csak ő nem akart advent utolsó vasárnapjára tüntetést szervezni. Lehetett volna egy nap is, nem?”

Attila ezt írta: „Csak koordinálni kívánja a társadalmi felháborodást hogy ne legyen utcai káosz... Noha ő maga egyetlen lépést sem tett ezügyben. Minden civilek és a DK munkája és eredménye a képmutató és aljas sunyi hatóságok helyett. S most ebbe akar beleülni M.P....! Pont olyan képmutató mint akiket 14 éven át szolgált!”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.