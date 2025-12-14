„Egy összellenzéki kétharmad esetében az Isten irgalmazzon a Fidesznek. A parlament nem fog.” Olvasóink reagáltak a mohácsi gondolatokra

Heti összegzésünkben áttekintettük, mely tartalmainkhoz érkeznek a legnagyobb számban olvasóink hozzászólásai a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.
Orbán Viktor a héten szombaton Mohácson járt, ahol a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenesnek nevezett gyűlésén vett részt. A találkozón beszélt a nyugdíjakról, a befagyasztott orosz vagyonokról hozott döntésekről, de talán a legnagyobb visszhangot kiváltó megjegyzése az volt, amikor azt mondta, még legalább 15 év kormányzásra készülnek.
Mindezt az tette igazán kontrasztossá, hogy eközben Magyar Péter az eddigiekkel ellentétben nem ugyanebben a városban tartott köztéri seregszemlét, hanem Budapesten hívta össze követőit, akikkel a gyermekvédelmi botrányok miatt a kormány lemondását követelte. Olvasóink kommentjei is ezt a kettősséget követik, ebből válogattunk.
József: „Na akkor lenne csak igazán „balsors, akit régen tép” nekünk…”
Egy olvasónk: „Orbán lett az első miniszterelnök az EU-ban, akinek a szava többé nem ér semmit.”
László: „Orbán megvéd bennünket, de a MÁV-ot, a kórházakat, az iskolákat nem tudja rendesen működtetni, milyen védelemre számíthatunk a pávatáncostól?”
Ancsa: „A hatalom olyan, mint a tigris. Megérzi a vér szagát, nem tud róla lemondani.”
Kálmán: „Remélem, hogy meglesz a Tisza javára a kétharmad. Az is jó, ha bejutó másik párttal kiegészülve lesz meg. Egy összellenzéki kétharmad esetében az Isten irgalmazzon a Fidesznek. A parlament nem fog.”
Erzsébet: „Bőven elég volt a 16 év belőle és a 2/3-os kormányából is. Engedjen teret másnak is. Mindannyian jobban járnánk.”
István: „63 ezer milliárdos államadósság mellett. Évente 5 ezer milliárd a költségvetésünk hiánya, azt mindig hitelekből kell pótolni.”
Istvánné: „A múltkor még 4 év kellett, nemrég meg már 8 év, most meg már 15, a jövő héten meg már 20? Nem kaszinóban élünk, hogy mindig rakunk rá lapot! Nincs jól ez így!”
József a még 15 évre így reagált: „Az év az stimmel, a helyszín lesz más.”
Magyar Péter még szerdán hirdette meg szombati tüntetését a legfrissebb gyermekbántalmazásról szóló fejlemények következtében. Az időpontot az tette valamelyest szerencsétlenné, hogy ugyanabban a témában szerveztek egy másik gyűlést is – vasárnapra.
Szilvia így látja: „Nem szervezne rá a Puzsér által korábban megszervezett tüntetésre akkor, ha valóban meneszteni akarná ezt a bandát. Ez figyelemelterelés és újabb színdarab, amit a gazdájával egyetemben szervez. Amennyiben hiteles lenne a szava és valóban mielőbb választást szeretne, akkor nem gyerekek melletti kiállásra hívná támogatóit, hanem a kormány azonnali távozására. Már az utcán kellene lenni. Vajon mit tenne Orbán és bandája, ha most ellenzékben lennének? Nos, azt kell tenni. A többi duma. Hol vannak a valódi parlamenti ellenzékiek? Nem halljuk, látjuk a felhívásukat! Mi folyik itt? Mind csak dumál!”
Egy olvasónk: „Nem szervezett rá Magyar Péter semmire, csak ő nem akart advent utolsó vasárnapjára tüntetést szervezni. Lehetett volna egy nap is, nem?”
Attila ezt írta: „Csak koordinálni kívánja a társadalmi felháborodást hogy ne legyen utcai káosz... Noha ő maga egyetlen lépést sem tett ezügyben. Minden civilek és a DK munkája és eredménye a képmutató és aljas sunyi hatóságok helyett. S most ebbe akar beleülni M.P....! Pont olyan képmutató mint akiket 14 éven át szolgált!”
